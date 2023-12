Présentation de Q : le chatbot professionnel basé sur l'IA d'Amazon

Lors de sa récente conférence re:Invent à Las Vegas, Amazon a annoncé le lancement d'un chatbot piloté par l'IA, Q, un outil conçu pour être un guide perspicace pour les clients AWS. À partir de seulement 20 $ par utilisateur et par an, Q est une solution destinée aux clients AWS qui recherchent des réponses à des requêtes telles que la création d'applications Web sur AWS. Formé sur 17 années d'expérience approfondie sur AWS, Q ​​propose une liste de solutions potentielles ainsi que la justification de ses recommandations, a expliqué le PDG d'AWS, Adam Selipsky, lors de son discours d'ouverture.

Q offre une gamme de fonctionnalités qui vont au-delà de la simple réponse aux requêtes. Il est conçu pour produire et résumer du contenu, notamment des articles de blog, des communiqués de presse et des e-mails. De plus, Q est équipé pour effectuer des tâches au nom de l'utilisateur via des plugins configurables, telles que la création de tickets de service, la notification des équipes sur Slack, la mise à jour des tableaux de bord sur ServiceNow, et bien plus encore. Afin d'éviter les inexactitudes, il permet aux utilisateurs de revoir les actions qu'il est sur le point d'exécuter et fournit un lien vers les résultats pour vérification.

La puissance de Q vient de sa capacité à se connecter et à s'adapter à diverses applications et logiciels spécifiques à l'organisation, tels que les instances de stockage Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail et Amazon S3. À mesure que Q indexe et assimile toutes les données liées, le chatbot se plonge en profondeur dans l’apprentissage d’une entreprise, depuis ses structures organisationnelles, ses concepts généraux jusqu’aux noms de produits.

Une compréhension intégrale d'AWS et de la vaste gamme de services disponibles est intrinsèque aux capacités de Q. Dans une démonstration, Selipsky a présenté une application qui utilise un encodage et un transcodage vidéo hautes performances. Lorsqu'on lui a posé une question sur la meilleure instance EC2 pour l'application, Q a présenté une liste tenant compte à la fois des performances et des coûts.

Q est capable de résoudre les problèmes liés au réseau et de proposer des étapes de remédiation. Il s'intègre parfaitement à CodeWhisperer, le service d'Amazon qui génère et interprète le code d'application. Il permet de générer un projet de plan et une documentation pour la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités logicielles, la transformation et la mise à niveau des packages de code, des référentiels et des frameworks dans un langage naturel.

Q s'intègre également au logiciel de centre de contact d'Amazon, Amazon Connect, proposant des réponses intelligentes aux requêtes des clients et rédigeant un résumé post-appel que les superviseurs peuvent utiliser pour suivre les étapes de suivi.

La sécurité constitue un point fort de l'offre de Q, mettant en valeur sa fonctionnalité de réponses et d'actions contrôlables et filtrables. Associé à sa compréhension et à son respect des droits et autorisations des utilisateurs, il s'aligne sur les identités, les rôles et les autorisations existants et n'utilise pas de contenu métier pour former ses modèles sous-jacents. Cet accent marqué sur la confidentialité est un point important dans la liste d'attributs de Q, en particulier compte tenu des préoccupations récentes concernant les systèmes d'IA générative.

Par rapport à ses concurrents, Copilot de Microsoft pour Azure et Duet AI dans Google Cloud, Q offre une solution plus robuste, touchant un large éventail de cas d'utilisation de business intelligence, de programmation et de configuration, ce qui en fait une offre véritablement transformatrice, comme le dit avec éloquence Selipsky. "Nous voulons que de nombreuses personnes différentes effectuant des travaux très différents puissent bénéficier d'Amazon Q."

Ce chatbot piloté par l'IA constitue une avancée majeure de la part d'Amazon, pour doter les développeurs d'outils d'IA pour réussir. À la hauteur d' AppMaster , un puissant outil no-code qui crée visuellement des applications backend, Web et mobiles, Q cherche à révolutionner la gestion des cas d'utilisation professionnelle et à surmonter une mise en œuvre inappropriée.