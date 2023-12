Ti presentiamo Q: il chatbot aziendale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale

Alla recente conferenza re:Invent tenutasi a Las Vegas, Amazon ha annunciato il lancio di un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, Q, uno strumento progettato per essere una guida approfondita per i clienti AWS. A partire da soli 20 dollari per utente all'anno, Q è una soluzione per i clienti AWS che cercano risposte a domande come la creazione di applicazioni Web su AWS. Formatosi con 17 anni di profonda esperienza in AWS, Q ​​propone un elenco di potenziali soluzioni insieme alla logica alla base delle sue raccomandazioni, ha spiegato il CEO di AWS Adam Selipsky durante il suo discorso di apertura.

Q offre una serie di funzionalità che trascendono la semplice risposta alle domande. È progettato per produrre e riassumere contenuti inclusi post di blog, comunicati stampa ed e-mail. Inoltre, Q è in grado di eseguire attività per conto dell'utente tramite plug-in configurabili, come la creazione di ticket di servizio, la notifica ai team su Slack, l'aggiornamento dei dashboard su ServiceNow e molto altro. Per evitare imprecisioni, consente agli utenti di rivedere le azioni che sta per eseguire e fornisce un collegamento ai risultati per la verifica.

La potenza di Q deriva dalla sua capacità di connettersi e adattarsi a varie app e software specifici dell'organizzazione come Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail e istanze di archiviazione Amazon S3. Mentre Q indicizza e assimila tutti i dati collegati, il chatbot approfondisce la conoscenza di un'azienda, dalle sue strutture organizzative, ai concetti generali, fino ai nomi dei prodotti.

Una comprensione integrale di AWS e della vasta gamma di servizi disponibili al suo interno sono intrinseci alle capacità di Q. In una dimostrazione, Selipsky ha evidenziato un'applicazione che utilizza codifica e transcodifica video ad alte prestazioni. Presentato una domanda sulla migliore istanza EC2 per l'applicazione, Q ha presentato un elenco considerando sia le prestazioni che le considerazioni sui costi.

Q è in grado di risolvere i problemi relativi alla rete e di offrire passaggi correttivi e si integra perfettamente con CodeWhisperer, il servizio di Amazon che genera e interpreta il codice dell'applicazione. Consente la generazione di una bozza di piano e di documentazione per l'implementazione di nuove funzionalità software, la trasformazione e l'aggiornamento di pacchetti di codice, repository e framework in un linguaggio naturale.

Q si integra anche con il software del contact center di Amazon, Amazon Connect, proponendo risposte intelligenti alle domande dei clienti e componendo un riepilogo post-chiamata che i supervisori possono utilizzare per tenere traccia dei passaggi di follow-up.

La sicurezza rappresenta un punto chiave dell'offerta di Q, mostrando la sua caratteristica di risposte e azioni controllabili e filtrabili. Insieme alla comprensione e al rispetto dei diritti e delle autorizzazioni degli utenti, si allinea alle identità, ai ruoli e alle autorizzazioni esistenti e non utilizza contenuti aziendali per addestrare i modelli sottostanti. Questa forte enfasi sulla privacy è un punto importante nell’elenco degli attributi di Q, soprattutto considerando le recenti preoccupazioni sui sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Rispetto ai suoi concorrenti, Copilot di Microsoft per Azure e Duet AI in Google Cloud, Q offre una soluzione più solida, toccando un'ampia gamma di casi d'uso di business intelligence, programmazione e configurazione, rendendola un'offerta davvero trasformativa, come ha eloquentemente affermato Selipsky it 'Vogliamo che molti tipi diversi di persone che svolgono molti tipi di lavoro diversi traggano vantaggio da Amazon Q.'

Questo chatbot basato sull'intelligenza artificiale rappresenta un passo importante da parte di Amazon per fornire agli sviluppatori strumenti di intelligenza artificiale per il successo.