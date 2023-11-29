نقدم لكم سؤال: Chatbot للأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أمازون

في مؤتمرها الأخير re:Invent في لاس فيجاس، أعلنت أمازون عن إطلاق برنامج الدردشة الآلي Q الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو أداة مصممة لتكون دليلاً ثاقبًا لعملاء AWS. بدءًا من 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا، يعد Q حلاً لعملاء AWS الذين يبحثون عن إجابات لاستفسارات مثل إنشاء تطبيقات الويب على AWS. بعد تدريبه على 17 عامًا من الخبرة العميقة في AWS، يقترح Q قائمة من الحلول المحتملة إلى جانب الأساس المنطقي وراء توصياته، كما أوضح آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لشركة AWS، خلال كلمته الرئيسية.

يقدم Q مجموعة من الإمكانات التي تتجاوز مجرد الإجابة على الاستفسارات. إنه مصمم لإنتاج وتلخيص المحتوى بما في ذلك منشورات المدونة والنشرات الصحفية ورسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز Q لأداء المهام نيابة عن المستخدم عبر المكونات الإضافية القابلة للتكوين، مثل إنشاء تذاكر الخدمة، وإخطار الفرق على Slack ، وتحديث لوحات المعلومات على ServiceNow، وغير ذلك الكثير. ومن أجل تجنب عدم الدقة، فهو يسمح للمستخدمين بمراجعة الإجراءات التي هم على وشك تنفيذها ويوفر رابطًا للنتائج للتحقق منها.

تأتي قوة Q من قدرتها على الاتصال والتكيف مع العديد من التطبيقات والبرامج الخاصة بالمؤسسة مثل مثيلات التخزين Salesforce وJira وZendesk وGmail وAmazon S3. عندما يقوم Q بفهرسة جميع البيانات المرتبطة واستيعابها، يقوم برنامج الدردشة الآلي بالتعمق في التعرف على الأعمال التجارية، بدءًا من هياكلها التنظيمية والمفاهيم الشاملة وصولاً إلى أسماء المنتجات.

يعد الفهم المتكامل لـ AWS والمجموعة الواسعة من الخدمات المتاحة ضمنها أمرًا جوهريًا لقدرات Q. في العرض التوضيحي، سلط سيليبسكي الضوء على أحد التطبيقات التي تستخدم ترميز وتحويل ترميز الفيديو عالي الأداء. عند طرح سؤال حول أفضل مثيل EC2 للتطبيق، قدم Q قائمة تأخذ في الاعتبار اعتبارات الأداء والتكلفة.

Q قادر على استكشاف المشكلات المتعلقة بالشبكة وإصلاحها وتقديم خطوات العلاج ويتكامل بسلاسة مع CodeWhisperer، وهي خدمة Amazon التي تولد كود التطبيق وتفسره. فهو يتيح إنشاء مسودة خطة ووثائق لتنفيذ ميزات البرامج الجديدة، وتحويل وترقية حزم التعليمات البرمجية والمستودعات والأطر بلغة طبيعية.

يتناغم Q أيضًا مع برنامج مركز الاتصال الخاص بأمازون، Amazon Connect، حيث يقترح استجابات ذكية لاستفسارات العملاء بالإضافة إلى إنشاء ملخص ما بعد المكالمة الذي يمكن للمشرفين استخدامه لتتبع خطوات المتابعة.

يمثل الأمان أحد أهم العناصر المميزة في عرض Q، حيث يعرض ميزاته المتمثلة في الإجابات والإجراءات التي يمكن التحكم فيها وتصفيتها. إلى جانب فهمها واحترامها لحقوق المستخدم والأذونات، فإنها تتماشى مع الهويات والأدوار والأذونات الحالية، ولا تستخدم محتوى الأعمال لتدريب نماذجها الأساسية. يعد هذا التركيز القوي على الخصوصية نقطة مهمة في قائمة سمات Q، خاصة بالنظر إلى المخاوف الأخيرة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

بالمقارنة مع منافسيها، Copilot من Microsoft لـ Azure وDuet AI في Google Cloud، تقدم Q حلاً أكثر قوة، وتلامس مجموعة واسعة من ذكاء الأعمال وحالات استخدام البرمجة والتكوين، مما يجعلها عرضًا تحويليًا حقًا، كما قال سيليبسكي ببلاغة "نريد الكثير من الأشخاص المختلفين الذين يقومون بالكثير من أنواع الأعمال المختلفة للاستفادة من Amazon Q."

يعد برنامج الدردشة الآلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي خطوة كبيرة من جانب أمازون لتزويد المطورين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح. قياسًا بما يصل إلى AppMaster ، وهي أداة قوية no-code تعمل بشكل مرئي على إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تتطلع Q إلى إحداث ثورة في التعامل مع حالات الاستخدام التجاري والتغلب على التنفيذ غير المناسب.