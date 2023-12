Apresentando Q: o chatbot empresarial com tecnologia de IA da Amazon

Em sua recente conferência re:Invent em Las Vegas, a Amazon anunciou o lançamento de um chatbot baseado em IA, Q – uma ferramenta projetada para ser um guia esclarecedor para clientes da AWS. A partir de US$ 20 por usuário por ano, Q é uma solução para clientes da AWS que buscam respostas para dúvidas como a construção de aplicativos da web na AWS. Treinado em 17 anos de profunda experiência na AWS, Q ​​propõe uma lista de soluções potenciais junto com a lógica por trás de suas recomendações, explicou o CEO da AWS, Adam Selipsky, durante seu discurso de abertura.

Q oferece uma variedade de recursos que vão além de apenas responder a perguntas. Ele foi projetado para produzir e resumir conteúdo, incluindo postagens em blogs, comunicados à imprensa e e-mails. Além disso, o Q está equipado para realizar tarefas em nome do usuário por meio de plugins configuráveis, como criação de tickets de serviço, notificação de equipes no Slack, atualização de dashboards no ServiceNow e muito mais. Para evitar imprecisões, permite ao usuário revisar as ações que está prestes a executar e fornece um link para os resultados para verificação.

O poder do Q vem de sua capacidade de se conectar e se adaptar a vários aplicativos e softwares específicos da organização, como Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail e instâncias de armazenamento do Amazon S3. À medida que o Q indexa e assimila todos os dados vinculados, o chatbot se aprofunda no aprendizado sobre um negócio, desde suas estruturas organizacionais, conceitos abrangentes, até os nomes dos produtos.

Uma compreensão integral da AWS e da vasta gama de serviços disponíveis nela é intrínseca aos recursos da Q. Em uma demonstração, Selipsky destacou um aplicativo que utiliza codificação e transcodificação de vídeo de alto desempenho. Diante de uma pergunta sobre a melhor instância EC2 para a aplicação, Q apresentou uma lista considerando considerações de desempenho e custo.

Q é capaz de solucionar problemas relacionados à rede e oferecer etapas de correção e se integra perfeitamente ao CodeWhisperer, o serviço da Amazon que gera e interpreta código de aplicativo. Permite a geração de um projeto de plano e documentação para implementação de novos recursos de software, transformando e atualizando pacotes de código, repositórios e frameworks em linguagem natural.

Q também combina com o software de contact center da Amazon, Amazon Connect, propondo respostas inteligentes às dúvidas dos clientes, bem como redigindo um resumo pós-chamada que os supervisores podem usar para acompanhar as etapas de acompanhamento.

A segurança é um destaque importante na oferta da Q, apresentando sua característica de respostas e ações controláveis ​​e filtráveis. Juntamente com a sua compreensão e respeito pelos direitos e permissões dos utilizadores, alinha-se com as identidades, funções e permissões existentes e não utiliza conteúdo empresarial para treinar os seus modelos subjacentes. Esta forte ênfase na privacidade é um ponto importante na lista de atributos de Q, especialmente considerando as preocupações recentes com sistemas generativos de IA.

Em comparação com seus concorrentes, o Copilot for Azure da Microsoft e o Duet AI no Google Cloud, Q oferece uma solução mais robusta, abrangendo uma ampla gama de casos de uso de business intelligence, programação e configuração, tornando-o uma oferta verdadeiramente transformadora, como Selipsky colocou eloquentemente 'Queremos que muitos tipos diferentes de pessoas que realizam muitos tipos de trabalho diferentes se beneficiem do Amazon Q.'

Este chatbot baseado em IA é um grande avanço por parte da Amazon, para equipar os desenvolvedores com ferramentas de IA para o sucesso. Comparando-se ao AppMaster , uma poderosa ferramenta no-code que cria visualmente aplicativos back-end, web e móveis, Q busca trazer uma revolução no tratamento de casos de uso de negócios e na superação de implementações inadequadas.