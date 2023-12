Wir stellen vor: F: Amazons KI-gestützter Business-Chatbot

Auf seiner jüngsten re:Invent-Konferenz in Las Vegas kündigte Amazon die Einführung eines KI-gesteuerten Chatbots namens Q an – ein Tool, das AWS-Kunden als aufschlussreicher Leitfaden dienen soll. Q beginnt bereits ab 20 US-Dollar pro Benutzer und Jahr und ist eine Lösung für AWS-Kunden, die Antworten auf Fragen wie die Erstellung von Webanwendungen auf AWS suchen. Basierend auf 17 Jahren umfassender AWS-Erfahrung schlägt Q eine Liste potenzieller Lösungen sowie die Gründe für seine Empfehlungen vor, erklärte AWS-CEO Adam Selipsky in seiner Grundsatzrede.

Q bietet eine Reihe von Funktionen, die über die bloße Beantwortung von Anfragen hinausgehen. Es dient der Erstellung und Zusammenfassung von Inhalten, einschließlich Blogbeiträgen, Pressemitteilungen und E-Mails. Darüber hinaus ist Q in der Lage, über konfigurierbare Plugins Aufgaben im Namen des Benutzers auszuführen, z. B. das Erstellen von Servicetickets, das Benachrichtigen von Teams auf Slack, das Aktualisieren von Dashboards auf ServiceNow und vieles mehr. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, können Benutzer die auszuführenden Aktionen überprüfen und einen Link zu den Ergebnissen zur Überprüfung bereitstellen.

Die Stärke von Q liegt in seiner Fähigkeit, sich mit verschiedenen organisationsspezifischen Apps und Software wie Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail und Amazon S3-Speicherinstanzen zu verbinden und sich an diese anzupassen. Während Q alle verknüpften Daten indiziert und assimiliert, befasst sich der Chatbot intensiv mit dem Erlernen eines Unternehmens, von seinen Organisationsstrukturen über übergreifende Konzepte bis hin zu den Produktnamen.

Ein umfassendes Verständnis von AWS und der großen Bandbreite an darin verfügbaren Diensten ist ein wesentlicher Bestandteil der Fähigkeiten von Q. In einer Demonstration stellte Selipsky eine Anwendung vor, die leistungsstarke Videokodierung und -transkodierung nutzt. Auf die Frage nach der besten EC2-Instanz für die Anwendung legte Q eine Liste vor, die sowohl Leistungs- als auch Kostenaspekte berücksichtigte.

Q ist in der Lage, netzwerkbezogene Probleme zu beheben, Abhilfemaßnahmen anzubieten und lässt sich nahtlos in CodeWhisperer integrieren, den Dienst von Amazon, der Anwendungscode generiert und interpretiert. Es ermöglicht die Erstellung eines Planentwurfs und einer Dokumentation zur Implementierung neuer Softwarefunktionen sowie zur Transformation und Aktualisierung von Codepaketen, Repositorys und Frameworks in einer natürlichen Sprache.

Q arbeitet auch mit Amazons Contact-Center-Software Amazon Connect zusammen, schlägt intelligente Antworten auf Kundenanfragen vor und erstellt eine Zusammenfassung nach dem Anruf, mit der Vorgesetzte die Folgeschritte verfolgen können.

Sicherheit stellt ein zentrales Highlight im Angebot von Q dar und stellt seine Eigenschaft kontrollierbarer und filterbarer Antworten und Aktionen zur Schau. In Verbindung mit seinem Verständnis und Respekt für Benutzerrechte und -berechtigungen passt es sich an bestehende Identitäten, Rollen und Berechtigungen an und verwendet keine Geschäftsinhalte zum Trainieren der zugrunde liegenden Modelle. Diese starke Betonung der Privatsphäre ist ein wichtiger Punkt in der Liste der Attribute von Q, insbesondere angesichts der jüngsten Bedenken hinsichtlich generativer KI-Systeme.

Im Vergleich zu seinen Konkurrenten, Microsofts Copilot für Azure und Duet AI in Google Cloud, bietet Q eine robustere Lösung, die ein breites Spektrum an Business-Intelligence-, Programmier- und Konfigurationsanwendungsfällen abdeckt, was es zu einem wirklich transformativen Angebot macht, wie Selipsky eloquent ausdrückte it „Wir möchten, dass viele verschiedene Arten von Menschen, die viele verschiedene Arten von Arbeit erledigen, von Amazon Q profitieren.“

Dieser KI-gesteuerte Chatbot ist ein großer Schritt von Amazon, um Entwickler mit KI-Tools für den Erfolg auszustatten. Im Vergleich zu AppMaster , einem leistungsstarken no-code Tool, das Backend-, Web- und Mobilanwendungen visuell erstellt, möchte Q eine Revolution im Umgang mit Geschäftsanwendungsfällen herbeiführen und ungeeignete Implementierungen überwinden.