Представляем Q: бизнес-чат-бот Amazon на базе искусственного интеллекта

На своей недавней конференции re:Invent в Лас-Вегасе компания Amazon объявила о запуске чат-бота Q, управляемого искусственным интеллектом — инструмента, призванного стать информативным руководством для клиентов AWS. Стоимость Q начинается всего с 20 долларов США на пользователя в год. Это решение для клиентов AWS, которые ищут ответы на такие вопросы, как создание веб-приложений на AWS. Обученный 17-летним опытом работы с AWS, Q ​​предлагает список потенциальных решений вместе с обоснованием своих рекомендаций, объяснил генеральный директор AWS Адам Селипски в своем программном выступлении.

Q предлагает ряд возможностей, выходящих за рамки простого ответа на запросы. Он предназначен для создания и обобщения контента, включая сообщения в блогах, пресс-релизы и электронные письма. Кроме того, Q способен выполнять задачи от имени пользователя с помощью настраиваемых плагинов, таких как создание заявок на обслуживание, уведомление команд в Slack, обновление информационных панелей в ServiceNow и многое другое. Во избежание неточностей он позволяет пользователям просматривать действия, которые он собирается выполнить, и предоставляет ссылку на результаты для проверки.

Сила Q заключается в его способности подключаться и адаптироваться к различным приложениям и программному обеспечению, специфичным для организации, таким как Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail и экземпляры хранилища Amazon S3. Поскольку Q индексирует и усваивает все связанные данные, чат-бот глубоко погружается в изучение бизнеса, начиная с его организационных структур, всеобъемлющих концепций и заканчивая названиями продуктов.

Комплексное понимание AWS и широкого спектра доступных в нем сервисов является неотъемлемой частью возможностей Q. В ходе демонстрации Селипски представил приложение, использующее высокопроизводительное кодирование и транскодирование видео. Отвечая на вопрос о лучшем экземпляре EC2 для приложения, Q представил список, учитывающий как производительность, так и стоимость.

Q способен устранять проблемы, связанные с сетью, и предлагать шаги по устранению, а также легко интегрируется с CodeWhisperer, сервисом Amazon, который генерирует и интерпретирует код приложения. Это позволяет создавать черновой план и документацию для реализации новых функций программного обеспечения, преобразования и обновления пакетов кода, репозиториев и фреймворков на естественном языке.

Q также взаимодействует с программным обеспечением контакт-центра Amazon, Amazon Connect, предлагая интеллектуальные ответы на запросы клиентов, а также составляя сводку после звонка, которую супервайзеры могут использовать для отслеживания последующих шагов.

Безопасность является ключевым моментом в предложении Q, демонстрируя его особенность контролируемых и фильтруемых ответов и действий. В сочетании с пониманием и уважением прав и разрешений пользователей он согласуется с существующими идентификаторами, ролями и разрешениями и не использует бизнес-контент для обучения базовых моделей. Этот сильный акцент на конфиденциальности является важным пунктом в списке атрибутов Q, особенно с учетом недавних проблем с генеративными системами искусственного интеллекта.

По сравнению со своими конкурентами, Microsoft Copilot для Azure и Duet AI в Google Cloud, Q предлагает более надежное решение, затрагивающее широкий спектр вариантов использования бизнес-аналитики, программирования и настройки, что делает его поистине преобразующим предложением, как красноречиво выразился Селипски. «Мы хотим, чтобы множество разных людей, выполняющих разную работу, получили выгоду от Amazon Q».

Этот чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, является важным шагом со стороны Amazon в предоставлении разработчикам инструментов искусственного интеллекта для достижения успеха. Сопоставляя AppMaster , мощный инструмент no-code, который визуально создает серверные, веб- и мобильные приложения, Q стремится совершить революцию в работе со сценариями использования в бизнесе и преодолеть неподходящую реализацию.