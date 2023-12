Przedstawiamy P: Chatbot biznesowy Amazon oparty na sztucznej inteligencji

Na niedawnej konferencji re:Invent w Las Vegas Amazon ogłosił wprowadzenie na rynek chatbota Q opartego na sztucznej inteligencji – narzędzia zaprojektowanego jako wnikliwy przewodnik dla klientów AWS. Już od 20 USD na użytkownika rocznie Q jest rozwiązaniem dla klientów AWS, którzy szukają odpowiedzi na pytania, takie jak tworzenie aplikacji internetowych na platformie AWS. Wyszkolony w oparciu o 17 lat głębokiego doświadczenia w AWS, Q ​​proponuje listę potencjalnych rozwiązań wraz z uzasadnieniem swoich rekomendacji, wyjaśnił dyrektor generalny AWS Adam Selipsky podczas swojego przemówienia programowego.

Q oferuje szereg możliwości wykraczających poza zwykłe odpowiadanie na zapytania. Służy do tworzenia i podsumowywania treści, w tym wpisów na blogach, komunikatów prasowych i wiadomości e-mail. Dodatkowo Q jest wyposażony do wykonywania zadań w imieniu użytkownika za pośrednictwem konfigurowalnych wtyczek, takich jak tworzenie zgłoszeń serwisowych, powiadamianie zespołów na Slack, aktualizowanie pulpitów nawigacyjnych w ServiceNow i wiele więcej. Aby uniknąć nieścisłości, umożliwia użytkownikom przeglądanie działań, które ma wykonać, i udostępnia link do wyników w celu weryfikacji.

Siła Q wynika z możliwości łączenia się i dostosowywania do różnych aplikacji i oprogramowania specyficznych dla organizacji, takich jak Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail i instancje pamięci masowej Amazon S3. Gdy Q indeksuje i asymiluje wszystkie powiązane dane, chatbot zagłębia się w zdobywanie wiedzy o firmie, począwszy od jej struktur organizacyjnych, nadrzędnych koncepcji, aż po nazwy produktów.

Integralne zrozumienie AWS i szerokiej gamy dostępnych w nim usług są nieodłącznym elementem możliwości Q. Podczas demonstracji Selipsky podkreślił aplikację wykorzystującą wysokowydajne kodowanie i transkodowanie wideo. Przedstawiony z pytaniem o najlepszą instancję EC2 dla aplikacji, Q przedstawił listę uwzględniającą zarówno względy wydajnościowe, jak i kosztowe.

Q jest w stanie rozwiązywać problemy związane z siecią i oferować kroki zaradcze, a także bezproblemowo integruje się z CodeWhisperer, usługą Amazon, która generuje i interpretuje kod aplikacji. Umożliwia wygenerowanie projektu planu i dokumentacji w celu wdrożenia nowych funkcji oprogramowania, transformacji i aktualizacji pakietów kodu, repozytoriów i frameworków w języku naturalnym.

Q współpracuje również z oprogramowaniem centrum kontaktowego Amazon, Amazon Connect, proponując inteligentne odpowiedzi na zapytania klientów, a także tworząc podsumowanie po rozmowie telefonicznej, którego przełożeni mogą używać do śledzenia dalszych kroków.

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem oferty Q, ukazując jej funkcję polegającą na kontrolowaniu i filtrowaniu odpowiedzi i działań. W połączeniu ze zrozumieniem i poszanowaniem praw i uprawnień użytkowników, dostosowuje się do istniejących tożsamości, ról i uprawnień i nie wykorzystuje treści biznesowych do uczenia swoich podstawowych modeli. Ten silny nacisk na prywatność jest ważnym punktem na liście atrybutów Q, szczególnie biorąc pod uwagę niedawne obawy dotyczące generatywnych systemów sztucznej inteligencji.

W porównaniu do swoich konkurentów, Microsoft Copilot for Azure i Duet AI w Google Cloud, Q oferuje bardziej niezawodne rozwiązanie, obejmujące szeroki zakres zastosowań analizy biznesowej, programowania i konfiguracji, co czyni go naprawdę rewolucyjną ofertą, jak wymownie ujął Selipsky it „Chcemy, aby z Amazon Q korzystało wielu różnych ludzi, którzy wykonują wiele różnych rodzajów pracy”.

Ten chatbot oparty na sztucznej inteligencji to duży krok ze strony firmy Amazon, który ma na celu wyposażenie programistów w narzędzia sztucznej inteligencji umożliwiające osiągnięcie sukcesu. Dorównując AppMaster , potężnemu narzędziu no-code, które wizualnie tworzy aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, Q chce dokonać rewolucji w radzeniu sobie z przypadkami użycia biznesowego i przezwyciężaniu nieodpowiednich wdrożeń.