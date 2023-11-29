介绍 Q：亚马逊人工智能驱动的业务聊天机器人

在最近于拉斯维加斯举行的 re:Invent 大会上，亚马逊宣布推出人工智能驱动的聊天机器人 Q，该工具旨在为 AWS 客户提供富有洞察力的指南。 Q 的起价为每用户每年 20 美元，是 AWS 客户寻找查询答案（例如在 AWS 上构建 Web 应用程序）的解决方案。 AWS 首席执行官 Adam Selipsky 在他的主题演讲中解释道，Q 拥有 17 年丰富的 AWS 经验，提出了一系列潜在解决方案及其建议背后的基本原理。

Q 提供了一系列超越仅仅回答查询的功能。它旨在生成和总结内容，包括博客文章、新闻稿和电子邮件。此外，Q 还可以通过可配置的插件代表用户执行任务，例如创建服务票证、在Slack上通知团队、在 ServiceNow 上更新仪表板等等。为了避免不准确，它允许用户查看即将执行的操作，并提供指向结果的链接以进行验证。

Q 的强大之处在于它能够连接并适应各种特定于组织的应用程序和软件，例如 Salesforce、Jira、Zendesk、Gmail 和 Amazon S3 存储实例。当 Q 索引并吸收所有链接数据时，聊天机器人会深入了解企业，从组织结构、总体概念到产品名称。

对 AWS 及其中可用的大量服务的全面了解是 Q 的能力所固有的。在演示中，Selipsky 重点介绍了一个利用高性能视频编码和转码的应用程序。当提出有关该应用程序的最佳 EC2 实例的问题时，Q 列出了一份考虑到性能和成本的列表。

Q 能够对网络相关问题进行故障排除并提供补救步骤，并与 Amazon 生成和解释应用程序代码的服务 CodeWhisperer 无缝集成。它能够生成计划草案和文档，以实现新的软件功能，以自然语言转换和升级代码包、存储库和框架。

Q 还与亚马逊的联络中心软件 Amazon Connect 相结合，对客户的查询提出智能响应，并撰写通话后摘要供主管用来跟踪后续步骤。

安全性是 Q 产品的一个关键亮点，展示了其可控和可过滤的答案和操作的功能。再加上其对用户权利和权限的理解和尊重，它与现有的身份、角色、权限保持一致，并且不使用业务内容来训练其底层模型。对隐私的高度重视是 Q 属性列表中的一个重要点，特别是考虑到最近对生成式人工智能系统的担忧。

与竞争对手 Microsoft Azure 的 Copilot 和 Google Cloud 中的 Duet AI 相比，Q 提供了更强大的解决方案，涉及广泛的商业智能、编程和配置用例，使其成为真正的变革性产品，正如 Selipsky 雄辩地指​​出的那样“我们希望许多从事不同工作的不同类型的人能够从 Amazon Q 中受益。”

这个人工智能驱动的聊天机器人是亚马逊的一大进步，旨在为开发人员提供人工智能工具以取得成功。 Q 与AppMaster （一款功能强大的no-code工具，可直观地创建后端、Web 和移动应用程序）相媲美，它希望在处理业务用例和克服不恰当的实施方面带来一场革命。