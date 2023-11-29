Karşınızda S: Amazon'un Yapay Zeka Destekli İş Sohbet Robotu

Amazon, Las Vegas'ta düzenlenen yakın tarihli re:Invent konferansında, AWS müşterileri için anlayışlı bir rehber olacak şekilde tasarlanmış bir araç olan yapay zeka destekli sohbet robotu Q'nun lansmanını duyurdu. Kullanıcı başına yıllık 20 ABD Doları gibi düşük bir fiyattan başlayan Q, AWS'de web uygulamaları oluşturma gibi sorulara yanıt arayan AWS müşterilerine yönelik bir çözümdür. AWS CEO'su Adam Selipsky açılış konuşmasında, 17 yıllık derin AWS deneyimi üzerine eğitim alan Q'nun, önerilerinin ardındaki mantıkla birlikte potansiyel çözümlerin bir listesini önerdiğini açıkladı.

Q, yalnızca sorguları yanıtlamanın ötesine geçen bir dizi yetenek sunar. Blog gönderileri, basın bültenleri ve e-postalar dahil olmak üzere içerik üretmek ve özetlemek için tasarlanmıştır. Ek olarak Q, hizmet biletleri oluşturma, Slack ekiplere bildirimde bulunma, ServiceNow'daki kontrol panellerini güncelleme ve çok daha fazlası gibi yapılandırılabilir eklentiler aracılığıyla kullanıcı adına görevleri gerçekleştirecek donanıma sahiptir. Yanlışlıkları önlemek için kullanıcıların gerçekleştirmek üzere olduğu eylemleri gözden geçirmesine olanak tanır ve doğrulama için sonuçlara bir bağlantı sağlar.

Q'nun gücü, Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail ve Amazon S3 depolama bulut sunucuları gibi kuruluşa özel çeşitli uygulama ve yazılımlara bağlanma ve bunlara uyum sağlama becerisinden gelir. Q, bağlantılı tüm verileri indeksleyip özümsedikçe, sohbet robotu, organizasyon yapılarından, kapsayıcı konseptlerden ürün adlarına kadar bir işletme hakkında derinlemesine bilgi edinmeye başlar.

AWS'ye ve onun içinde sunulan geniş hizmet yelpazesine ilişkin bütünsel bir anlayış, Q'nun yeteneklerine özgüdür. Bir gösteride Selipsky, yüksek performanslı video kodlama ve kod dönüştürme kullanan bir uygulamayı vurguladı. Uygulama için en iyi EC2 bulut sunucusuna ilişkin bir soru sorulan Q, hem performans hem de maliyet hususlarını dikkate alan bir liste sundu.

Q, ağla ilgili sorunları giderme ve iyileştirme adımları sunma yeteneğine sahiptir ve Amazon'un uygulama kodunu oluşturup yorumlayan hizmeti CodeWhisperer ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Yeni yazılım özelliklerinin uygulanmasına, kod paketlerinin, depoların ve çerçevelerin doğal dilde dönüştürülmesine ve yükseltilmesine yönelik bir taslak plan ve dokümantasyonun oluşturulmasına olanak tanır.

Q ayrıca Amazon'un iletişim merkezi yazılımı Amazon Connect ile birlikte çalışarak müşteri sorularına akıllı yanıtlar sunuyor ve yöneticilerin takip adımlarını takip etmek için kullanabileceği bir çağrı sonrası özeti oluşturuyor.

Güvenlik, Q'nun sunduğu ürünlerde kontrol edilebilir ve filtrelenebilir yanıtlar ve eylemler özelliğini sergileyen önemli bir özellik olarak duruyor. Kullanıcı haklarına ve izinlerine yönelik anlayış ve saygıyla birlikte mevcut kimlikler, roller ve izinlerle uyum sağlar ve temel modellerini eğitmek için iş içeriğini kullanmaz. Gizliliğe yapılan bu güçlü vurgu, özellikle üretken yapay zeka sistemleriyle ilgili son endişeler göz önüne alındığında, Q'nun özellikler listesinde önemli bir noktadır.

Rakipleri Microsoft'un Azure için Copilot'u ve Google Cloud'daki Duet AI ile karşılaştırıldığında Q, Selipsky'nin etkili bir şekilde ifade ettiği gibi, çok çeşitli iş zekası, programlama ve yapılandırma kullanım durumlarına dokunarak onu gerçekten dönüştürücü bir teklif haline getirerek daha sağlam bir çözüm sunuyor. 'Birçok farklı türde iş yapan çok sayıda farklı türden insanın Amazon Q'dan faydalanmasını istiyoruz.'

Yapay zeka destekli bu sohbet robotu, Amazon'un geliştiricileri başarı için yapay zeka araçlarıyla donatmak adına attığı büyük bir adım. Arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturan, no-code güçlü bir araç olan AppMaster'a eşdeğer olan Q, iş kullanım durumlarıyla baş etme ve uygun olmayan uygulamaların üstesinden gelme konusunda bir devrim yaratmayı amaçlıyor.