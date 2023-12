Maak kennis met Q: Amazons AI-aangedreven zakelijke chatbot

Op zijn recente re:Invent-conferentie in Las Vegas kondigde Amazon de lancering aan van een AI-aangedreven chatbot, Q – een tool die is ontworpen als een inzichtelijke gids voor AWS-klanten. Q is al vanaf $ 20 per gebruiker per jaar een oplossing voor AWS-klanten die op zoek zijn naar antwoorden op vragen zoals het bouwen van webapplicaties op AWS. Opgeleid op basis van 17 jaar diepgaande AWS-ervaring, stelt Q een lijst met mogelijke oplossingen voor, samen met de grondgedachte achter de aanbevelingen, legde AWS-CEO Adam Selipsky uit tijdens zijn keynote speech.

Q biedt een scala aan mogelijkheden die verder gaan dan alleen het beantwoorden van vragen. Het is ontworpen om inhoud te produceren en samen te vatten, waaronder blogposts, persberichten en e-mails. Bovendien is Q uitgerust om namens de gebruiker taken uit te voeren via configureerbare plug-ins, zoals het maken van servicetickets, het informeren van teams op Slack, het updaten van dashboards op ServiceNow en nog veel meer. Om onnauwkeurigheden te voorkomen, kunnen gebruikers de acties bekijken die ze gaan uitvoeren en wordt er een link naar de resultaten gegeven ter verificatie.

De kracht van Q komt voort uit het vermogen om verbinding te maken met en zich aan te passen aan verschillende organisatiespecifieke apps en software zoals Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail en Amazon S3-opslaginstanties. Terwijl Q alle gekoppelde gegevens indexeert en assimileert, duikt de chatbot diep in het leren over een bedrijf, vanaf de organisatiestructuren, overkoepelende concepten tot aan de productnamen.

Een integraal begrip van AWS en het brede scala aan diensten die daarin beschikbaar zijn, zijn inherent aan de mogelijkheden van Q. In een demonstratie belichtte Selipsky een applicatie die gebruik maakt van hoogwaardige videocodering en transcodering. Toen hij een vraag kreeg over het beste EC2-exemplaar voor de toepassing, presenteerde Q een lijst waarin rekening werd gehouden met zowel prestatie- als kostenoverwegingen.

Q kan netwerkgerelateerde problemen oplossen en herstelstappen aanbieden, en kan naadloos worden geïntegreerd met CodeWhisperer, de service van Amazon die applicatiecode genereert en interpreteert. Het maakt het mogelijk een conceptplan en documentatie te genereren voor het implementeren van nieuwe softwarefuncties, het transformeren en upgraden van codepakketten, opslagplaatsen en raamwerken in een natuurlijke taal.

Q werkt ook samen met de contactcentersoftware van Amazon, Amazon Connect, en stelt intelligente antwoorden op vragen van klanten voor en stelt een samenvatting na het gesprek samen die supervisors kunnen gebruiken om de vervolgstappen bij te houden.

Beveiliging vormt een belangrijk hoogtepunt in het aanbod van Q en toont de eigenschap van controleerbare en filterbare antwoorden en acties. Gecombineerd met het begrip en respect voor gebruikersrechten en machtigingen sluit het aan bij bestaande identiteiten, rollen en machtigingen en gebruikt het geen zakelijke inhoud om de onderliggende modellen te trainen. Deze sterke nadruk op privacy is een belangrijk punt in de lijst met kenmerken van Q, vooral gezien de recente zorgen over generatieve AI-systemen.

In vergelijking met zijn concurrenten, Microsoft's Copilot voor Azure, en Duet AI in Google Cloud, biedt Q een robuustere oplossing, die een breed scala aan business intelligence-, programmeer- en configuratiegebruiksscenario's bestrijkt, waardoor het een werkelijk transformerend aanbod wordt, zoals Selipsky welsprekend verwoordde it 'We willen dat veel verschillende soorten mensen die veel verschillende soorten werk doen, kunnen profiteren van Amazon Q.'

Deze AI-aangedreven chatbot is een grote stap voorwaarts van Amazon om ontwikkelaars te voorzien van AI-tools voor succes. Q kan zich meten met AppMaster , een krachtige tool no-code die visueel backend-, web- en mobiele applicaties creëert, en wil een revolutie teweegbrengen in het omgaan met zakelijke gebruiksscenario's en het overwinnen van onjuiste implementatie.