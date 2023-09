OpenAI introduit des capacités de réglage fin pour son GPT-3.5 Turbo léger

Le géant de l'intelligence artificielle (IA), OpenAI, a dévoilé des améliorations de son léger GPT-3.5 Turbo, visant à augmenter la fiabilité et la spécificité du modèle d'IA générateur de texte. En mettant en œuvre des données personnalisées, il garantit une expérience utilisateur transparente en créant des expériences uniques et saines pour les utilisateurs.

Les versions affinées de GPT-3.5 de la société devraient non seulement rivaliser avec le modèle phare OpenAI's, GPT-4, mais aussi triompher de lui dans l'exécution de « certaines tâches étroites ». Cela annonce l'introduction de modèles qui non seulement offrent une expérience utilisateur impeccable, mais exécutent également des modèles personnalisés à grande échelle, leur permettant de mieux fonctionner pour des cas d'utilisation professionnels individuels.

Les entreprises utilisant GPT-3.5 Turbo via l'API OpenAI's peuvent désormais augmenter l'efficacité du modèle pour suivre les instructions. Des applications telles que toujours répondre dans une langue désignée ou formater de manière cohérente des réponses telles que la complétion d'extraits de code sont désormais possibles. Ils peuvent également affiner la « sensation » du résultat du modèle, comme son ton, afin de mieux s'aligner sur une marque ou une voix particulière.

Fournir une plate-forme permettant aux utilisateurs OpenAI d'affiner leurs invites facilite également des appels d'API plus rapides tout en gérant efficacement les coûts. Selon le récent article de blog de la société, les premiers utilisateurs ont constaté une réduction de la taille des invites allant jusqu'à 90 %, offrant ainsi un aperçu de la création d'instructions pour une meilleure utilisation du modèle.

Cependant, le réglage précis nécessite actuellement la préparation des données, le téléchargement des fichiers nécessaires et la création d'une tâche de réglage précis via l'API OpenAI's. De plus, toutes les données de réglage fin sont soumises à une API de « modération » et à un système alimenté par GPT-4, pour s'aligner sur les normes de sécurité OpenAI's. La société prévoit également bientôt de lancer une interface utilisateur (UI) de réglage fin, facilitant la vérification plus facile de l'état des charges de travail de réglage fin en cours.

Les coûts de réglage fin sont répartis entre la formation, l'entrée d'utilisation et la sortie d'utilisation avec des taux de 0,008 $/1 000 jetons, 0,012 $/1 000 jetons et 0,016 $/1 000 jetons respectivement. Un travail avec un fichier de formation de 100 000 jetons ou environ 75 000 mots coûte environ 2,40 $, comme le rapporte OpenAI.

Dans une autre mise à jour importante, OpenAI a publié deux modèles de base GPT-3 mis à jour avec une prise en charge accrue de la pagination et une flexibilité accrue. La société devrait également retirer les modèles de base GPT-3 d'origine le 4 janvier 2024.

OpenAI a également souligné la prise en charge prochaine du réglage fin de GPT-4, capable de comprendre les images en plus du texte. La sortie de ce modèle avancé est prévue pour cet automne.

