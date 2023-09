OpenAI führt Feinabstimmungsfunktionen für seinen Lightweight GPT-3.5 Turbo ein

Der Riese der künstlichen Intelligenz (KI), OpenAI, hat Feinabstimmungsverbesserungen an seinem leichten GPT-3.5 Turbo vorgestellt, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit und Spezifität des textgenerierenden KI-Modells zu erhöhen. Durch die Implementierung benutzerdefinierter Daten wird ein nahtloses Benutzererlebnis gewährleistet, indem einzigartige und ganzheitliche Erlebnisse für Benutzer geschaffen werden.

Es wird erwartet, dass die fein abgestimmten Versionen von GPT-3.5 des Unternehmens nicht nur mit dem führenden Modell OpenAI's, GPT-4, konkurrieren, sondern es auch bei der Ausführung „bestimmter enger Aufgaben“ übertreffen werden. Dies kündigt die Einführung von Modellen an, die nicht nur ein einwandfreies Benutzererlebnis bieten, sondern auch benutzerdefinierte Modelle in großem Maßstab ausführen, sodass sie für individuelle Geschäftsanwendungsfälle besser funktionieren.

Unternehmen, die GPT-3.5 Turbo über OpenAI's API nutzen, können jetzt die Effizienz des Modells steigern, um Anweisungen zu befolgen. Anwendungen wie das ständige Antworten in einer bestimmten Sprache oder das konsistente Formatieren von Antworten wie das Vervollständigen von Codefragmenten sind jetzt möglich. Sie können auch das „Feeling“ der Ausgabe des Modells – etwa seinen Ton – verfeinern, sodass es sich besser an eine bestimmte Marke oder Stimme anpassen kann.

Die Bereitstellung einer Plattform für OpenAI Benutzer zur Feinabstimmung ihrer Eingabeaufforderungen ermöglicht außerdem schnellere API-Aufrufe bei gleichzeitiger effektiver Kostenverwaltung. Dem jüngsten Blogbeitrag des Unternehmens zufolge wurde die Größe der Eingabeaufforderungen von Early Adopters um bis zu 90 % reduziert, was Einblicke in die Erstellung von Anweisungen für eine bessere Nutzung des Modells bietet.

Allerdings erfordert die Feinabstimmung derzeit die Datenvorbereitung, das Hochladen der erforderlichen Dateien und die Erstellung eines Feinabstimmungsauftrags über OpenAI's API. Darüber hinaus werden alle Feinabstimmungsdaten einer „Moderations“-API und einem auf GPT-4 basierenden System unterzogen, um sie an die Sicherheitsstandards OpenAI's anzupassen. Das Unternehmen plant außerdem bald die Einführung einer Feinabstimmungs-Benutzeroberfläche (UI), die eine einfachere Überprüfung des Status laufender Feinabstimmungs-Workloads ermöglicht.

Die Kosten für die Feinabstimmung verteilen sich auf Training, Nutzungseingabe und Nutzungsausgabe mit Sätzen von 0,008 $/1.000 Token, 0,012 $/1.000 Token bzw. 0,016 $/1.000 Token. Ein Job mit einer Trainingsdatei von 100.000 Token oder etwa 75.000 Wörtern kostet laut OpenAI.

In einem weiteren wichtigen Update hat OpenAI zwei aktualisierte GPT-3-Basismodelle mit verbesserter Unterstützung für Paginierung und zusätzlicher Flexibilität veröffentlicht. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 4. Januar 2024 auch die ursprünglichen GPT-3-Basismodelle aus dem Verkehr ziehen.

OpenAI hat auch die bevorstehende Feinabstimmung der Unterstützung für GPT-4 hervorgehoben, das neben Text auch Bilder verstehen kann. Die Veröffentlichung dieses fortschrittlichen Modells ist für diesen Herbst geplant.

