OpenAI, Hafif GPT-3.5 Turbo'suna İnce Ayar Yetenekleri Sunuyor

Yapay zeka (AI) devi OpenAI, metin üreten AI modelinin güvenilirliğini ve özgüllüğünü artırmayı amaçlayan hafif GPT-3.5 Turbo'ya yönelik ince ayar geliştirmelerini açıkladı. Özel verileri uygulayarak, kullanıcılar için benzersiz ve sağlıklı deneyimler üreterek kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Şirketin ince ayarlı GPT-3.5 sürümlerinin, yalnızca OpenAI's önde gelen modeli GPT-4 ile rekabet etmekle kalmayıp, aynı zamanda 'belirli dar görevleri' yerine getirme konusunda da onu yeneceği tahmin ediliyor. Bu, yalnızca kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda özel modelleri geniş ölçekte çalıştırarak bireysel iş kullanım durumları için daha iyi çalışmalarını sağlayan modellerin tanıtımını müjdeliyor.

OpenAI's API'si aracılığıyla GPT-3.5 Turbo'yu kullanan şirketler artık modelin talimatları takip etme verimliliğini artırabiliyor. Her zaman belirlenmiş bir dilde yanıt vermek veya kod parçacıklarını tamamlamak gibi yanıtları tutarlı bir şekilde biçimlendirmek gibi uygulamalar artık mümkün. Ayrıca, belirli bir markaya veya sese daha iyi uyum sağlayabilmek için modelin çıktısının 'hissi'ne (ton gibi) ince ayar yapabilirler.

OpenAI kullanıcılarının istemlerinde ince ayar yapmaları için bir platform sağlamak aynı zamanda daha hızlı API çağrılarını kolaylaştırırken maliyetleri etkili bir şekilde yönetir. Şirketin son blog gönderisine göre, ilk benimseyenler tarafından gerçekleştirilen bilgi istemi boyutunda %90'a varan bir azalma oldu ve bu, modelin daha iyi kullanılmasına yönelik talimatların oluşturulması konusunda fikir verdi.

Ancak ince ayar şu anda verilerin hazırlanmasını, gerekli dosyaların yüklenmesini ve OpenAI's API'si aracılığıyla ince ayar işi oluşturulmasını gerektiriyor. Üstelik tüm ince ayar verileri, OpenAI's güvenlik standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için bir 'denetleme' API'sine ve GPT-4 tarafından desteklenen bir sisteme tabi tutulur. Şirket ayrıca yakında devam eden ince ayar iş yüklerinin durumunun daha kolay kontrol edilmesini kolaylaştıracak ince ayarlı bir Kullanıcı Arayüzünü (UI) piyasaya sürmeyi planlıyor.

İnce ayarın maliyetleri, sırasıyla 0,008 ABD doları / 1 bin token, 0,012 ABD doları / 1 bin token ve 0,016 ABD doları / 1 bin token oranlarıyla eğitim, kullanım girdisi ve kullanım çıktısı arasında dağıtılır. OpenAI.

Bir başka önemli güncellemede OpenAI, daha fazla sayfalama desteği ve daha fazla esneklik sunan iki güncellenmiş GPT-3 temel modelini yayınladı. Şirket ayrıca 4 Ocak 2024'te orijinal GPT-3 temel modellerini de kullanımdan kaldıracak.

OpenAI ayrıca metne ek olarak görüntüleri de anlayabilen GPT-4 için ince ayar desteğinin geleceğini de vurguladı. Bu gelişmiş modelin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için baskın bir no-code araç olan AppMaster gibi OpenAI sürekli olarak teknoloji sektöründe mümkün olanın sınırlarını zorluyor ve artık müşteriye AI modellerini kullanımlarına daha iyi uyacak şekilde özelleştirme yeteneği sağlıyor. vakalar. AppMaster geçmişte en son teknoloji ölçeklenebilirliği sergileyerek gücünü kanıtladı, görsel programlama yeniden keşfediliyor ve GPT-3.5 Turbo gibi yapay zeka modelleri dünya çapındaki işletmeler için yeni sınırlar açıyor.