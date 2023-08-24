OpenAI 为其轻量级 GPT-3.5 Turbo 引入微调功能

人工智能 (AI) 巨头OpenAI推出了对其轻量级 GPT-3.5 Turbo 的微调增强功能，旨在增强文本生成 AI 模型的可靠性和特异性。通过实施自定义数据，它可以为用户打造独特且有益健康的体验，从而确保无缝的用户体验。

该公司的 GPT-3.5 微调版本预计不仅能够与OpenAI's领先模型 GPT-4 竞争，而且还会在执行“某些狭窄任务”方面战胜它。这预示着模型的引入，这些模型不仅可以提供无可挑剔的用户体验，还可以大规模运行自定义模型，使它们能够更好地针对各个业务用例进行操作。

通过OpenAI's API 使用 GPT-3.5 Turbo 的公司现在可以提高模型遵循指令的效率。诸如始终以指定语言响应或一致格式化响应（例如完成代码片段）之类的应用程序现在已成为可能。他们还可以微调模型输出的“感觉”（例如语气），以便更好地适应特定的品牌或声音。

为OpenAI用户提供一个微调提示的平台，还可以加快 API 调用速度，同时有效管理成本。根据该公司最近的博客文章，早期采用者发现提示尺寸减少了高达 90%，为更好地利用该模型提供了指导。

然而，目前的微调需要准备数据、上传必要的文件，并通过OpenAI's API 创建微调作业。此外，所有微调数据都经过“审核”API 和由 GPT-4 驱动的系统，以符合OpenAI's安全标准。该公司还计划很快推出微调用户界面（UI），以便更轻松地检查正在进行的微调工作负载的状态。

微调的成本分布在训练、使用输入和使用输出之间，费率分别为 0.008 美元/1K 代币、0.012 美元/1K 代币和 0.016 美元/1K 代币。据OpenAI.

在另一项重大更新中， OpenAI发布了两个更新的 GPT-3 基础模型，增加了对分页的支持并增加了灵活性。该公司还计划于 2024 年 1 月 4 日退役最初的 GPT-3 基础型号。

OpenAI 还强调了即将推出的对 GPT-4 的微调支持，使其能够理解除文本之外的图像。该高级型号计划于今年秋季发布。

与用于构建后端、Web 和移动应用程序的占主导地位的no-code工具AppMaster一样， OpenAI不断突破技术领域的可能性，现在更多地为客户提供定制 AI 模型的能力，以更好地适应他们的使用案例。 AppMaster过去通过展示最先进的可扩展性证明了自己的实力， 可视化编程正在被重新发明，GPT-3.5 Turbo 等人工智能模型正在为全球企业开辟新领域。