تقدم OpenAI إمكانات الضبط الدقيق لجهاز GPT-3.5 Turbo خفيف الوزن

كشفت شركة OpenAI ، عملاق الذكاء الاصطناعي (AI)، عن تحسينات دقيقة على جهاز GPT-3.5 Turbo خفيف الوزن، بهدف زيادة موثوقية وخصوصية نموذج الذكاء الاصطناعي المولد للنص. من خلال تنفيذ البيانات المخصصة، فإنه يضمن تجربة مستخدم سلسة من خلال صياغة تجارب فريدة ومفيدة للمستخدمين.

من المتوقع ألا تتنافس إصدارات الشركة المحسّنة من GPT-3.5 مع نموذج OpenAI's الرائد، GPT-4 فحسب، بل ستنتصر عليه أيضًا في أداء "بعض المهام الضيقة". يبشر هذا بإدخال نماذج لا توفر تجربة مستخدم لا تشوبها شائبة فحسب، بل تعمل أيضًا على تشغيل نماذج مخصصة على نطاق واسع، مما يمكنها من العمل بشكل أفضل لحالات الاستخدام الفردية للأعمال.

يمكن الآن للشركات التي تستخدم GPT-3.5 Turbo عبر واجهة برمجة التطبيقات OpenAI's تعزيز كفاءة النموذج لاتباع التعليمات. أصبح من الممكن الآن استخدام تطبيقات مثل الاستجابة دائمًا بلغة معينة أو تنسيق الاستجابات بشكل متسق مثل إكمال مقتطفات التعليمات البرمجية. ويمكنهم أيضًا ضبط "إحساس" مخرجات النموذج - مثل النغمة - حتى يتمكنوا من التوافق بشكل أفضل مع علامة تجارية أو صوت معين.

كما أن توفير منصة لمستخدمي OpenAI لضبط مطالباتهم يسهل أيضًا مكالمات API أسرع مع إدارة التكاليف بشكل فعال. وفقًا لما نشرته مدونة الشركة مؤخرًا، فقد حدث انخفاض في الحجم الفوري بنسبة تصل إلى 90% من قبل المستخدمين الأوائل، مما يوفر نظرة ثاقبة حول إصدار تعليمات لاستخدام النموذج بشكل أفضل.

ومع ذلك، يتطلب الضبط الدقيق حاليًا إعداد البيانات، وتحميل الملفات الضرورية، وإنشاء مهمة الضبط الدقيق من خلال واجهة برمجة تطبيقات OpenAI's. علاوة على ذلك، تخضع جميع بيانات الضبط الدقيق لواجهة برمجة التطبيقات "المعتدلة" ونظام مدعوم من GPT-4، للتوافق مع معايير السلامة OpenAI's. وتخطط الشركة أيضًا قريبًا لإطلاق واجهة المستخدم (UI) ذات الضبط الدقيق، مما يسهل التحقق بشكل أسهل من حالة أعباء العمل المستمرة للضبط الدقيق.

يتم توزيع تكاليف الضبط الدقيق بين التدريب ومدخلات الاستخدام ومخرجات الاستخدام بمعدلات 0.008 دولار أمريكي / 1 ألف رمز مميز، و0.012 دولار أمريكي / 1 ألف رمز مميز، و0.016 دولار أمريكي / 1 ألف رمز مميز على التوالي. تبلغ تكلفة الوظيفة التي تحتوي على ملف تدريبي مكون من 100000 رمز أو ما يقرب من 75000 كلمة حوالي 2.40 دولارًا، وفقًا لما أوردته OpenAI.

في تحديث مهم آخر، أصدرت OpenAI نموذجين أساسيين محدثين لـ GPT-3 مع دعم متزايد لترقيم الصفحات ومرونة إضافية. ومن المقرر أيضًا أن تتقاعد الشركة من الطرازات الأساسية GPT-3 الأصلية في 4 يناير 2024.

وسلطت OpenAI الضوء أيضًا على دعم الضبط الدقيق القادم لـ GPT-4، القادر على فهم الصور بالإضافة إلى النص. ومن المقرر إطلاق هذا النموذج المتقدم في خريف هذا العام.

مثل AppMaster ، وهي أداة مهيمنة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تعمل OpenAI باستمرار على دفع حدود ما هو ممكن في قطاع التكنولوجيا، وهي الآن توفر للعملاء القدرة على تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لتناسب استخدامهم بشكل أفضل حالات. لقد أثبتت AppMaster قوتها من خلال عرض أحدث قابلية التوسع في الماضي، ويتم إعادة اختراع البرمجة المرئية ونماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3.5 Turbo تفتح آفاقًا جديدة للشركات في جميع أنحاء العالم.