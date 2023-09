OpenAI introduceert mogelijkheden voor verfijning van zijn lichtgewicht GPT-3.5 Turbo

Kunstmatige intelligentie (AI)-gigant OpenAI heeft verbeteringen onthuld aan zijn lichtgewicht GPT-3.5 Turbo, met als doel de betrouwbaarheid en specificiteit van het tekstgenererende AI-model te vergroten. Door aangepaste gegevens te implementeren, zorgt het voor een naadloze gebruikerservaring door unieke en gezonde ervaringen voor gebruikers te creëren.

Er wordt voorspeld dat de verfijnde versies van GPT-3.5 van het bedrijf niet alleen zullen concurreren met OpenAI's leidende model, GPT-4, maar er ook over zullen zegevieren bij het uitvoeren van 'bepaalde beperkte taken'. Dit luidt de introductie in van modellen die niet alleen een onberispelijke gebruikerservaring bieden, maar ook aangepaste modellen op schaal uitvoeren, waardoor ze beter kunnen werken voor individuele zakelijke gebruiksscenario's.

Bedrijven die GPT-3.5 Turbo gebruiken via de API OpenAI's, kunnen nu de efficiëntie van het model vergroten om instructies te volgen. Toepassingen zoals het altijd reageren in een bepaalde taal of het consistent opmaken van reacties, zoals het invullen van codefragmenten, zijn nu mogelijk. Ze kunnen ook het 'gevoel' van de output van het model (zoals de toon) verfijnen, zodat ze beter bij een bepaald merk of een bepaalde stem kunnen aansluiten.

Het bieden van een platform voor OpenAI gebruikers om hun prompts te verfijnen, vergemakkelijkt ook snellere API-aanroepen terwijl de kosten effectief worden beheerd. Volgens de recente blogpost van het bedrijf is er een vermindering van de promptgrootte tot 90% gerealiseerd door early adopters, wat inzicht biedt in het maken van instructies voor een beter gebruik van het model.

Het verfijnen vereist momenteel echter gegevensvoorbereiding, het uploaden van de benodigde bestanden en het creëren van een fijnafstemmingstaak via de API OpenAI's. Bovendien worden alle verfijningsgegevens onderworpen aan een 'moderatie'-API en een systeem dat wordt aangedreven door GPT-4, om aan te sluiten bij de veiligheidsnormen OpenAI's. Het bedrijf is ook van plan binnenkort een verfijnde gebruikersinterface (UI) te lanceren, waardoor het gemakkelijker wordt om de status van lopende fijnafstemmingswerklasten te controleren.

De kosten voor het afstemmen worden verdeeld over training, gebruiksinvoer en gebruiksoutput met tarieven van respectievelijk $0,008/1K-tokens, $0,012/1K-tokens en $0,016/1K-tokens. Een taak met een trainingsbestand van 100.000 tokens of ongeveer 75.000 woorden kost ongeveer $ 2,40, zoals gerapporteerd door OpenAI.

In een andere belangrijke update heeft OpenAI twee bijgewerkte GPT-3-basismodellen uitgebracht met verbeterde ondersteuning voor paginering en extra flexibiliteit. Het bedrijf zal ook de originele GPT-3-basismodellen op 4 januari 2024 buiten gebruik stellen.

OpenAI heeft ook de aanstaande verfijningsondersteuning voor GPT-4 benadrukt, die naast tekst ook afbeeldingen kan begrijpen. De release van dit geavanceerde model staat gepland voor dit najaar.

Net als AppMaster, een dominante tool no-code voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, verlegt OpenAI voortdurend de grenzen van wat mogelijk is in de technologiesector, waardoor de klant nu meer de mogelijkheid krijgt om AI-modellen aan te passen om beter bij hun gebruik te passen gevallen.