OpenAI presenta funzionalità di perfezionamento del suo leggero GPT-3.5 Turbo

Il colosso dell'intelligenza artificiale (AI), OpenAI, ha svelato miglioramenti di messa a punto del suo leggero GPT-3.5 Turbo, con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità e la specificità del modello di intelligenza artificiale che genera testo. Implementando dati personalizzati, garantisce un'esperienza utente fluida creando esperienze uniche e salutari per gli utenti.

Si prevede che le versioni ottimizzate di GPT-3.5 dell'azienda non solo competeranno con il modello principale OpenAI's, GPT-4, ma trionferanno anche su di esso nell'esecuzione di "alcuni compiti ristretti". Ciò preannuncia l’introduzione di modelli che non solo forniscono un’esperienza utente impeccabile, ma eseguono anche modelli personalizzati su larga scala, consentendo loro di funzionare meglio per i singoli casi d’uso aziendali.

Le aziende che utilizzano GPT-3.5 Turbo tramite l'API OpenAI's possono ora aumentare l'efficienza del modello per seguire le istruzioni. Ora sono possibili applicazioni quali la risposta sempre in una lingua designata o la formattazione coerente delle risposte, ad esempio il completamento di frammenti di codice. Possono anche mettere a punto la "sensazione" dell'output del modello, come il suo tono, in modo da potersi allineare meglio a un particolare marchio o voce.

Fornire una piattaforma che consenta agli utenti OpenAI di ottimizzare le proprie richieste facilita inoltre chiamate API più veloci, gestendo al tempo stesso in modo efficace i costi. Secondo il recente post sul blog dell'azienda, c'è stata una riduzione delle dimensioni dei prompt fino al 90% realizzata dai primi utilizzatori, offrendo informazioni su come creare istruzioni per un migliore utilizzo del modello.

Tuttavia, la messa a punto attualmente richiede la preparazione dei dati, il caricamento dei file necessari e la creazione di un lavoro di messa a punto tramite l'API OpenAI's. Inoltre, tutti i dati di messa a punto sono soggetti a un'API di "moderazione" e a un sistema alimentato da GPT-4, per allinearsi agli standard di sicurezza OpenAI's. L'azienda prevede inoltre di lanciare presto un'interfaccia utente (UI) di ottimizzazione, che faciliti il ​​controllo più semplice dello stato dei carichi di lavoro di ottimizzazione in corso.

I costi di ottimizzazione sono distribuiti tra formazione, input di utilizzo e output di utilizzo con tariffe rispettivamente di $ 0,008/1.000 token, $ 0,012/1.000 token e $ 0,016/1.000 token. Un lavoro con un file di formazione di 100.000 token o circa 75.000 parole costa circa 2,40 dollari, come riportato da OpenAI.

In un altro aggiornamento significativo, OpenAI ha rilasciato due modelli base GPT-3 aggiornati con maggiore supporto per l'impaginazione e maggiore flessibilità. La società ritirerà inoltre i modelli base GPT-3 originali il 4 gennaio 2024.

OpenAI ha anche evidenziato l'imminente supporto per la messa a punto di GPT-4, in grado di comprendere immagini oltre al testo. Il rilascio di questo modello avanzato è previsto per questo autunno.

Come AppMaster, uno strumento no-code dominante per la costruzione di applicazioni backend, web e mobili, OpenAI spinge continuamente i limiti di ciò che è possibile nel settore tecnologico, ora fornendo al cliente la possibilità di personalizzare i modelli di intelligenza artificiale per adattarsi meglio al loro utilizzo. casi. AppMaster ha dimostrato il suo coraggio mostrando in passato una scalabilità all'avanguardia, la programmazione visiva viene reinventata e modelli di intelligenza artificiale come GPT-3.5 Turbo stanno aprendo nuove frontiere per le aziende di tutto il mondo.