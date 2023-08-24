hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

OpenAI представляет возможности тонкой настройки своего легкого GPT-3.5 Turbo

24, авг. 2023
OpenAI представляет возможности тонкой настройки своего легкого GPT-3.5 Turbo

Гигант искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI представил улучшения тонкой настройки своего легкого GPT-3.5 Turbo, направленные на повышение надежности и специфичности модели ИИ, генерирующей текст. Внедряя пользовательские данные, он обеспечивает удобство взаимодействия с пользователем, создавая уникальный и полезный опыт для пользователей.

По прогнозам, доработанные версии GPT-3.5, разработанные компанией, не только будут конкурировать с ведущей моделью OpenAI's, GPT-4, но и одержат победу над ней при выполнении «определенных узких задач». Это знаменует появление моделей, которые не только обеспечивают безупречный пользовательский опыт, но и позволяют запускать пользовательские модели в большом масштабе, что позволяет им лучше работать в индивидуальных сценариях использования в бизнесе.

Компании, использующие GPT-3.5 Turbo через API OpenAI's, теперь могут повысить эффективность модели, следуя инструкциям. Теперь возможны такие приложения, как всегда ответ на заданном языке или последовательное форматирование ответов, например заполнение фрагментов кода. Они также могут точно настроить «ощущение» продукции модели — например, ее тон — чтобы лучше соответствовать определенному бренду или голосу.

Предоставление пользователям OpenAI платформы для точной настройки подсказок также способствует более быстрым вызовам API и одновременно эффективному управлению затратами. Согласно недавнему сообщению в блоге компании, первые пользователи сократили размер запроса на 90%, что дает понимание того, как составить инструкции для более эффективного использования модели.

Однако в настоящее время точная настройка требует подготовки данных, загрузки необходимых файлов и создания задания точной настройки через API OpenAI's. Более того, все данные тонкой настройки подвергаются «модерации» API и системе на базе GPT-4, чтобы соответствовать стандартам безопасности OpenAI's. Компания также вскоре планирует запустить усовершенствованный пользовательский интерфейс (UI), который облегчит проверку состояния текущих рабочих нагрузок по точной настройке.

Затраты на тонкую настройку распределяются между обучением, входом использования и выходом использования со ставками 0,008 доллара США за 1 тысячу токенов, 0,012 доллара США за 1 тысячу токенов и 0,016 доллара США за 1 тысячу токенов соответственно. По данным OpenAI.

В другом значительном обновлении OpenAI выпустила две обновленные базовые модели GPT-3 с расширенной поддержкой нумерации страниц и дополнительной гибкостью. Компания также собирается вывести из эксплуатации исходные базовые модели GPT-3 4 января 2024 года.

OpenAI также сообщила о предстоящей поддержке тонкой настройки GPT-4, способной понимать изображения в дополнение к тексту. Выпуск этой продвинутой модели запланирован на осень этого года.

Подобно AppMaster, доминирующему инструменту no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, OpenAI постоянно расширяет границы возможного в технологическом секторе, теперь все больше предоставляя клиентам возможность настройки моделей ИИ для лучшего соответствия их использованию. случаи. AppMaster доказал свою надежность, продемонстрировав в прошлом современную масштабируемость, визуальное программирование изобретается заново, а модели искусственного интеллекта, такие как GPT-3.5 Turbo, открывают новые горизонты для бизнеса по всему миру.

Похожие статьи

Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java
date 31, авг. 2023
Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java
Azul Systems представляет свою новейшую функцию — ReadyNow Orchestrator (RNO). Целью этого революционного усовершенствования является сокращение времени прогрева Java, использование облачной эластичности и тем самым повышение общей производительности компаний, выполняющих критически важные для бизнеса рабочие нагрузки.
Software Development Productivity
Новое руководство команды Rust Cargo призывает к более гибкому подходу к управлению посылками
date 31, авг. 2023
Новое руководство команды Rust Cargo призывает к более гибкому подходу к управлению посылками
В связи с растущей популярностью языка Rust команда Cargo пересмотрела свои рекомендации по управлению пакетами.
Open Source Software Development
Дебют GitHub Enterprise Server 3.10: новые вехи в практике безопасной разработки
date 31, авг. 2023
Дебют GitHub Enterprise Server 3.10: новые вехи в практике безопасной разработки
Последняя версия GitHub Enterprise Server находится здесь. Благодаря усиленным мерам безопасности и уникальной функции «Проекты» платформа призвана предоставить организациям административный контроль и варианты безопасной разработки. GitHub Enterprise Server 3.10 готов по-новому взглянуть на управление бизнес-репозиториями.
Security Automation Software Business
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь