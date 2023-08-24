OpenAI представляет возможности тонкой настройки своего легкого GPT-3.5 Turbo

Гигант искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI представил улучшения тонкой настройки своего легкого GPT-3.5 Turbo, направленные на повышение надежности и специфичности модели ИИ, генерирующей текст. Внедряя пользовательские данные, он обеспечивает удобство взаимодействия с пользователем, создавая уникальный и полезный опыт для пользователей.

По прогнозам, доработанные версии GPT-3.5, разработанные компанией, не только будут конкурировать с ведущей моделью OpenAI's, GPT-4, но и одержат победу над ней при выполнении «определенных узких задач». Это знаменует появление моделей, которые не только обеспечивают безупречный пользовательский опыт, но и позволяют запускать пользовательские модели в большом масштабе, что позволяет им лучше работать в индивидуальных сценариях использования в бизнесе.

Компании, использующие GPT-3.5 Turbo через API OpenAI's, теперь могут повысить эффективность модели, следуя инструкциям. Теперь возможны такие приложения, как всегда ответ на заданном языке или последовательное форматирование ответов, например заполнение фрагментов кода. Они также могут точно настроить «ощущение» продукции модели — например, ее тон — чтобы лучше соответствовать определенному бренду или голосу.

Предоставление пользователям OpenAI платформы для точной настройки подсказок также способствует более быстрым вызовам API и одновременно эффективному управлению затратами. Согласно недавнему сообщению в блоге компании, первые пользователи сократили размер запроса на 90%, что дает понимание того, как составить инструкции для более эффективного использования модели.

Однако в настоящее время точная настройка требует подготовки данных, загрузки необходимых файлов и создания задания точной настройки через API OpenAI's. Более того, все данные тонкой настройки подвергаются «модерации» API и системе на базе GPT-4, чтобы соответствовать стандартам безопасности OpenAI's. Компания также вскоре планирует запустить усовершенствованный пользовательский интерфейс (UI), который облегчит проверку состояния текущих рабочих нагрузок по точной настройке.

Затраты на тонкую настройку распределяются между обучением, входом использования и выходом использования со ставками 0,008 доллара США за 1 тысячу токенов, 0,012 доллара США за 1 тысячу токенов и 0,016 доллара США за 1 тысячу токенов соответственно. По данным OpenAI.

В другом значительном обновлении OpenAI выпустила две обновленные базовые модели GPT-3 с расширенной поддержкой нумерации страниц и дополнительной гибкостью. Компания также собирается вывести из эксплуатации исходные базовые модели GPT-3 4 января 2024 года.

OpenAI также сообщила о предстоящей поддержке тонкой настройки GPT-4, способной понимать изображения в дополнение к тексту. Выпуск этой продвинутой модели запланирован на осень этого года.

Подобно AppMaster, доминирующему инструменту no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, OpenAI постоянно расширяет границы возможного в технологическом секторе, теперь все больше предоставляя клиентам возможность настройки моделей ИИ для лучшего соответствия их использованию. случаи. AppMaster доказал свою надежность, продемонстрировав в прошлом современную масштабируемость, визуальное программирование изобретается заново, а модели искусственного интеллекта, такие как GPT-3.5 Turbo, открывают новые горизонты для бизнеса по всему миру.