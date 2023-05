Selon un rapport de Data.ai, l'application ChatGPT d'OpenAI a enregistré plus d'un demi-million de téléchargements au cours de sa première semaine d'existence, ce qui constitue une percée remarquable. Les premiers chiffres de l'application placent Bing et Edge de Microsoft en arrière-plan, montrant son potentiel prometteur dans le paysage des chatbots d'IA. Bien que disponible exclusivement aux États-Unis et sur iOS, ChatGPT surpasse déjà ses concurrents.

Surpassant la plupart des applications concurrentes, ChatGPT s'est avéré être un concurrent redoutable aux côtés d'autres applications d'IA et de chatbot, ainsi que de Bing et Edge, qui ont mis en œuvre la technologie GPT-4 d'OpenAI en tant que deux des premières intégrations tierces. Dans le classement national des téléchargements du mois de mai, Bing et Edge devançaient ChatGPT. Cependant, ChatGPT a dépassé les 250 000 installations de Bing et les 195 000 installations de Edge avec 480 000 téléchargements iOS au cours du même mois.

Une analyse de Data.ai a révélé que ChatGPT a réussi à surpasser plusieurs des meilleures applications de chatbot IA aux États-Unis, dont beaucoup ont été nommées de manière générique pour capitaliser sur des mots-clés populaires tels que "AI" et "chatbot". ChatGPT s'est assuré une place dans le top 5 lorsqu'elle a été comparée aux meilleures périodes de cinq jours de téléchargement d'autres applications en 2023 sur l'App Store et Google Play. La seule application qui a triomphé de ChatGPT est "Chat with Ask AI", qui a atteint 590 000 installations entre le 4 et le 8 avril 2023, contre 480 000 installations pour ChatGPT entre le 18 et le 22 mai.

Selon Data.ai, ChatGPT a obtenu un record étonnant en étant l'une des nouvelles applications les plus populaires en 2022 et 2023. L'application a enregistré 480 000 installations au cours des cinq premiers jours suivant son lancement, se classant ainsi au deuxième rang des lancements d'applications les plus importants, derrière Truth Social, qui a enregistré 630 000 téléchargements. Parmi les autres lancements d'applications notables au cours de cette période, citons le lancement en mars 2023 de Widgetable : Lock Screen Widget (360 000 installations) et les lancements en 2022 de MyNBA2K23 (310 000 installations) et de sendtit - Q&A on Instagram (260 000 installations).

Bien que le nombre d'installations ne donne qu'un aperçu de la demande des consommateurs et soit une mesure moins fiable que l'examen de la base d'utilisateurs actifs, les débuts solides de ChatGPT sont de bon augure pour son avenir. Cependant, Data.ai souligne que des estimations précises pour des mesures telles que les utilisateurs actifs quotidiens ou mensuels ne sont pas encore disponibles puisque l'application est encore nouvelle sur le marché. Alors que l'IA et les solutions no-code continuent de gagner du terrain, les développeurs recherchent des outils qui rationalisent et simplifient leur travail, comme la plateforme AppMaster, qui permet la création rapide d'applications web, mobiles et backend évolutives.