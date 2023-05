Trong một bước đột phá đáng chú ý, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã tích lũy được hơn nửa triệu lượt tải xuống trong tuần đầu tiên ra mắt, theo báo cáo của Data.ai Những con số ban đầu của ứng dụng khiến Bing và Edge của Microsoft bị lép vế, cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn của nó trong bối cảnh chatbot AI. Mặc dù chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ và trên iOS, ChatGPT đã vượt xa đối thủ cạnh tranh.

Vượt qua hầu hết các ứng dụng đối thủ, ChatGPT đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm bên cạnh các ứng dụng AI và chatbot khác, cũng như Bing và Edge, ứng dụng đã triển khai công nghệ GPT-4 của OpenAI như hai trong số các tích hợp bên thứ ba đầu tiên. Trong bảng xếp hạng lượt tải xuống toàn quốc vào tháng 5, Bing và Edge dẫn trước ChatGPT. Tuy nhiên, ChatGPT đã vượt qua 250.000 lượt cài đặt của Bing và 195.000 lượt cài đặt của Edge với 480.000 lượt tải xuống iOS trong cùng tháng.

Một phân tích của Data.ai đã tiết lộ thành công của ChatGPT trong việc vượt trội so với một số ứng dụng chatbot AI hàng đầu ở Hoa Kỳ, nhiều ứng dụng trong số đó được đặt tên chung chung để tận dụng các từ khóa phổ biến như “AI” và “chatbot”. ChatGPT đã giành được một vị trí trong top 5 khi so sánh với thời gian tải xuống 5 ngày tốt nhất của các ứng dụng khác vào năm 2023 trên App Store và Google Play. Ứng dụng duy nhất vượt qua ChatGPT là “Trò chuyện với Ask AI”, đạt 590.000 lượt cài đặt từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2023, so với 480.000 lượt cài đặt của ChatGPT từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5.

ChatGPT đã đạt được kỷ lục đáng kinh ngạc khi là một trong những ứng dụng mới ra mắt thành công nhất vào năm 2022 và 2023, theo Data.ai Ứng dụng này đã có 480.000 lượt cài đặt trong vòng 5 ngày đầu tiên sau khi ra mắt, được xếp hạng là ứng dụng ra mắt lớn thứ 2 sau Truth Social, đã thu hút được 630.000 lượt tải xuống. Các lần ra mắt ứng dụng đáng chú ý khác trong giai đoạn này bao gồm lần ra mắt Widgetable: Lock Screen Widget vào tháng 3 năm 2023 (360.000 lượt cài đặt) và bản phát hành năm 2022 của MyNBA2K23 (310.000 lượt cài đặt) và sendtit – Q&A trên Instagram (260.000 lượt cài đặt).

Mặc dù số lượt cài đặt chỉ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về nhu cầu của người tiêu dùng và là số liệu kém tin cậy hơn so với việc kiểm tra cơ sở người dùng đang hoạt động, nhưng sự khởi đầu mạnh mẽ của ChatGPT báo hiệu tốt cho tương lai của nó. Tuy nhiên, Data.ai chỉ ra rằng các ước tính chính xác cho các số liệu như người dùng hoạt động hàng ngày hoặc hàng tháng có thể chưa có sẵn do ứng dụng vẫn còn mới trên thị trường. Khi AI và các giải pháp no-code tiếp tục phát triển, các nhà phát triển đang tìm kiếm các công cụ hợp lý hóa và đơn giản hóa công việc của họ, chẳng hạn như nền tảng AppMaster , cho phép tạo nhanh các ứng dụng web, di động và phụ trợ có thể mở rộng.