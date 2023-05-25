Согласно отчету Data.ai, приложение ChatGPT от OpenAI за первую неделю работы набрало более полумиллиона загрузок. Первые показатели приложения отбросили Bing и Edge от Microsoft на задний план, демонстрируя его многообещающий потенциал в сфере чатботов с искусственным интеллектом. Хотя ChatGPT доступно только в США и на iOS, оно уже опережает своих конкурентов.

Преодолев большинство конкурентов, ChatGPT оказался грозным соперником наряду с другими приложениями для ИИ и чатботов, а также Bing и Edge, которые внедрили технологию OpenAI GPT-4 в качестве двух первых сторонних интеграций. В майском общенациональном рейтинге загрузок Bing и Edge опередили ChatGPT. Однако в том же месяце ChatGPT обогнал Bing на 250 тысяч и Edge на 195 тысяч загрузок, а также 480 тысяч загрузок на iOS.

Анализ, проведенный компанией Data.ai, показал, что ChatGPT удалось превзойти несколько лучших приложений чатботов с искусственным интеллектом в США, многие из которых были названы обобщенно, чтобы использовать популярные ключевые слова "ИИ" и "чатбот". ChatGPT занял место в пятерке лучших, если сравнить его с лучшими пятидневными периодами загрузок других приложений в 2023 году в App Store и Google Play. Единственным приложением, которое обошло ChatGPT, было "Чат с Ask AI", достигшее 590 000 установок с 4 по 8 апреля 2023 года, по сравнению с 480 000 установок ChatGPT с 18 по 22 мая.

ChatGPT стал одним из самых успешных дебютов новых приложений в 2022 и 2023 годах, согласно данным Data.ai. В течение первых пяти дней после запуска приложение установило 480 000 пользователей, заняв второе место после Truth Social с 630 000 загрузок. Среди других заметных дебютов приложений за этот период - запуск в марте 2023 года Widgetable: Lock Screen Widget (360 000 установок) и выпущенные в 2022 году MyNBA2K23 (310 000 установок) и sendtit - Q&A на Instagram (260 000 установок).

Хотя количество установок дает лишь представление о потребительском спросе и является менее надежной метрикой, чем изучение базы активных пользователей, сильное начало ChatGPT предвещает хорошее будущее. Тем не менее, Data.ai отмечает, что точные оценки таких показателей, как ежедневные или ежемесячные активные пользователи, пока недоступны, поскольку приложение еще только появилось на рынке. Поскольку решения на базе ИИ и no-code продолжают набирать обороты, разработчики ищут инструменты, которые упрощают и оптимизируют их работу, такие как платформа AppMaster, которая позволяет быстро создавать масштабируемые веб-, мобильные и бэкэнд-приложения.