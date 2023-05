Em um avanço notável, o aplicativo ChatGPT da OpenAI acumulou mais de meio milhão de downloads em sua semana de abertura, de acordo com um relatório da Data.ai. Os números iniciais do aplicativo colocam o Bing e o Edge da Microsoft em segundo plano, mostrando seu potencial promissor no cenário de chatbot de IA. Embora disponível exclusivamente nos EUA e no iOS, o ChatGPT já está a ultrapassar a concorrência.

Superando a maioria das aplicações rivais, o ChatGPT provou ser um concorrente formidável ao lado de outras aplicações de IA e chatbot, bem como do Bing e do Edge, que implementaram a tecnologia GPT-4 da OpenAI como duas das primeiras integrações de terceiros. Na classificação nacional de downloads de Maio, o Bing e o Edge estavam à frente do ChatGPT. No entanto, o ChatGPT ultrapassou as 250 mil instalações do Bing e as 195 mil do Edge, com 480 mil downloads para iOS no mesmo mês.

Uma análise da Data.ai revelou o sucesso do ChatGPT em superar vários aplicativos de chatbot de IA nos EUA, muitos dos quais foram nomeados genericamente para capitalizar palavras-chave populares como "IA" e "chatbot". O ChatGPT garantiu um lugar entre os cinco primeiros quando comparado com os melhores períodos de download de cinco dias de outras aplicações em 2023 na App Store e no Google Play. O único aplicativo que triunfou sobre o ChatGPT foi o "Chat with Ask AI", alcançando 590.000 instalações de 4 a 8 de abril de 2023, em comparação com as 480.000 instalações do ChatGPT de 18 a 22 de maio.

O ChatGPT garantiu um recorde surpreendente como um dos lançamentos de novos aplicativos mais bem-sucedidos em 2022 e 2023, de acordo com o Data.ai. O aplicativo teve 480.000 instalações em seus primeiros cinco dias após o lançamento, classificando-se como o segundo maior lançamento de aplicativo, atrás do Truth Social, que obteve 630.000 downloads. Outras estreias de aplicações notáveis durante este período incluem o lançamento em Março de 2023 do Widgetable: Lock Screen Widget (360.000 instalações) e os lançamentos de 2022 de MyNBA2K23 (310.000 instalações) e sendtit - Q&A on Instagram (260.000 instalações).

Embora as contagens de instalações forneçam apenas um vislumbre da procura do consumidor e sejam uma métrica menos fiável do que examinar a base de utilizadores activos, o forte início do ChatGPT é um bom presságio para o seu futuro. No entanto, Data.ai salienta que estimativas precisas para métricas como utilizadores activos diários ou mensais podem ainda não estar disponíveis, uma vez que a aplicação ainda é nova no mercado. Como as soluções de IA e no-code continuam a ganhar impulso, os desenvolvedores estão procurando ferramentas que agilizem e simplifiquem seu trabalho, como a plataforma AppMaster, que permite a criação rápida de aplicativos escalonáveis da Web, móveis e de back-end.