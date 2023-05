In un'occasione straordinaria, l'applicazione ChatGPT di OpenAI ha superato il mezzo milione di download nella sua settimana di apertura, secondo un rapporto di Data.ai. I numeri iniziali dell'app fanno passare in secondo piano Bing ed Edge di Microsoft, dimostrando il suo promettente potenziale nel panorama dei chatbot AI. Sebbene sia disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e su iOS, ChatGPT sta già superando la concorrenza.

Superando la maggior parte delle app rivali, ChatGPT ha dimostrato di essere un concorrente formidabile insieme ad altre app di AI e chatbot, nonché a Bing ed Edge, che hanno implementato la tecnologia GPT-4 di OpenAI come due delle prime integrazioni di terze parti. Nella classifica nazionale dei download di maggio, Bing ed Edge erano davanti a ChatGPT. Tuttavia, ChatGPT ha superato le 250.000 installazioni di Bing e le 195.000 di Edge con 480.000 download su iOS nello stesso mese.

Un'analisi di Data.ai ha rivelato il successo di ChatGPT nel superare molte delle principali app di chatbot AI negli Stati Uniti, molte delle quali sono state denominate genericamente per sfruttare parole chiave popolari come "AI" e "chatbot". ChatGPT si è assicurato un posto tra i primi cinque se confrontato con i migliori periodi di download di cinque giorni di altre app nel 2023 su App Store e Google Play. L'unica app che ha trionfato su ChatGPT è stata "Chat with Ask AI", che ha raggiunto 590.000 installazioni dal 4 all'8 aprile 2023, rispetto alle 480.000 installazioni di ChatGPT dal 18 al 22 maggio.

Secondo Data.ai, ChatGPT si è assicurato un sorprendente record come uno dei debutti di maggior successo di nuove app nel 2022 e 2023. L'app ha registrato 480.000 installazioni nei primi cinque giorni dopo il lancio, posizionandosi al secondo posto tra i lanci di app più importanti dopo Truth Social, che ha ottenuto 630.000 download. Tra gli altri debutti di rilievo in questo periodo, ricordiamo il lancio a marzo 2023 di Widgetable: Lock Screen Widget (360.000 installazioni) e i lanci nel 2022 di MyNBA2K23 (310.000 installazioni) e sendtit - Q&A on Instagram (260.000 installazioni).

Sebbene il conteggio delle installazioni fornisca solo un'idea della domanda dei consumatori e sia una metrica meno affidabile rispetto all'esame della base di utenti attivi, il forte inizio di ChatGPT fa ben sperare per il suo futuro. Tuttavia, Data.ai sottolinea che non sono ancora disponibili stime accurate per metriche come gli utenti attivi giornalieri o mensili, poiché l'app è ancora nuova sul mercato. Mentre le soluzioni di AI e no-code continuano a guadagnare terreno, gli sviluppatori sono alla ricerca di strumenti che snelliscano e semplifichino il loro lavoro, come la piattaforma AppMaster, che consente la rapida creazione di applicazioni web, mobili e backend scalabili.