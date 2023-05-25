Bir Data.ai raporuna göre OpenAI'nin ChatGPT uygulaması, dikkate değer bir atılımla açılış haftasında yarım milyonun üzerinde indirme topladı. Uygulamanın ilk sayıları, Microsoft'un Bing ve Edge'ini arka plana yerleştirerek, AI sohbet robotu manzarasında umut vaat eden potansiyelini gösteriyor. Yalnızca ABD'de ve iOS'ta mevcut olmasına rağmen, ChatGPT şimdiden rakiplerini geride bırakıyor.

Çoğu rakip uygulamayı geride bırakan ChatGPT, diğer AI ve chatbot uygulamalarının yanı sıra OpenAI'nin GPT-4 teknolojisini ilk üçüncü taraf entegrasyonlarından ikisi olarak uygulayan Bing ve Edge ile birlikte zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı. Mayıs ayının ülke çapında indirme sıralamasında Bing ve Edge, ChatGPT'nin önündeydi. Ancak ChatGPT, aynı ay içinde 480 bin iOS indirmesiyle Bing'in 250 bin ve Edge'in 195 bin yüklemesini geçti.

Data.ai tarafından yapılan bir analiz, ChatGPT'nin ABD'deki çoğu yapay zeka sohbet robotu uygulamasından daha iyi performans göstermedeki başarısını ortaya çıkardı. ChatGPT, App Store ve Google Play'de 2023'te diğer uygulamaların en iyi beş günlük indirme süreleriyle karşılaştırıldığında ilk beşte yer almayı garantiledi. ChatGPT'yi geride bırakan tek uygulama, ChatGPT'nin 18-22 Mayıs tarihleri ​​arasındaki 480.000 yüklemesine kıyasla 4-8 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında 590.000 yüklemeye ulaşan "Chat with Ask AI" oldu.

Data.ai göre ChatGPT, 2022 ve 2023'te kullanıma sunulan en başarılı yeni uygulamalardan biri olarak şaşırtıcı bir rekora imza attı. Uygulama, lansmanından sonraki ilk beş gün içinde 480.000 yüklemeyle övündü ve 630.000 indirme toplayan Truth Social'ın ardından en büyük 2. uygulama lansmanı oldu. Bu dönemdeki diğer önemli uygulama lansmanları arasında Mart 2023'te Widgettable: Lock Screen Widget'ın piyasaya sürülmesi (360.000 kurulum) ve MyNBA2K23'ün 2022 sürümleri (310.000 kurulum) ve sendtit – Instagram'da Soru-Cevap (260.000 kurulum) yer alıyor.

Yükleme sayıları, tüketici talebi hakkında yalnızca bir fikir vermesine ve aktif kullanıcı tabanını incelemekten daha az güvenilir bir ölçüm olmasına rağmen, ChatGPT'nin güçlü başlangıcı, geleceği için iyiye işarettir. Ancak Data.ai, uygulama piyasada henüz yeni olduğu için günlük veya aylık aktif kullanıcılar gibi ölçümler için doğru tahminlerin henüz mevcut olmayabileceğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve no-code çözümler ivme kazanmaya devam ederken geliştiriciler, ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamalarının hızla oluşturulmasını sağlayan AppMaster platformu gibi işlerini düzene koyan ve basitleştiren araçlar arıyor.