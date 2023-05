In een opmerkelijke doorbraak heeft OpenAI's ChatGPT-app meer dan een half miljoen downloads verzameld in de eerste week, volgens een rapport van Data.ai. De eerste cijfers van de app laten Microsofts Bing en Edge achter zich en tonen het veelbelovende potentieel ervan in het AI-chatbotlandschap. ChatGPT is weliswaar uitsluitend beschikbaar in de VS en op iOS, maar overtreft de concurrentie nu al.

ChatGPT overtrof de meeste concurrerende apps en bleek een geduchte concurrent naast andere AI- en chatbot-apps, evenals Bing en Edge, die OpenAI's GPT-4-technologie implementeerden als twee van de eerste integraties met derden. In de landelijke downloadranglijst van mei lagen Bing en Edge voor op ChatGPT. ChatGPT steeg echter voorbij Bing's 250K en Edge's 195K installaties met 480K iOS downloads in dezelfde maand.

Een analyse door Data.ai onthulde het succes van ChatGPT door beter te presteren dan verschillende AI-chatbot-apps in de VS, waarvan vele een generieke naam hadden om in te spelen op populaire trefwoorden als "AI" en "chatbot". ChatGPT verzekerde zich van een plaats in de top vijf wanneer het werd vergeleken met de beste vijfdaagse downloadperiodes van andere apps in 2023 in de App Store en Google Play. De enige app die zegevierde over ChatGPT was "Chat with Ask AI", met 590.000 installaties van 4 tot 8 april 2023, in vergelijking met de 480.000 installaties van ChatGPT van 18 tot 22 mei.

ChatGPT vestigde een verbazingwekkend record als een van de meest succesvolle nieuwe app-debuten in 2022 en 2023, volgens Data.ai. De app werd in de eerste vijf dagen na de lancering 480.000 keer geïnstalleerd en stond daarmee op de tweede plaats achter Truth Social, dat 630.000 keer werd gedownload. Andere opmerkelijke app-debuten in deze periode zijn de lancering in maart 2023 van Widgetable: Lock Screen Widget (360.000 installaties) en de lancering in 2022 van MyNBA2K23 (310.000 installaties) en sendtit - Q&A on Instagram (260.000 installaties).

Hoewel installatietellingen slechts een blik werpen op de consumentenvraag en een minder betrouwbare metriek zijn dan het onderzoeken van de actieve gebruikersbasis, belooft de sterke start van ChatGPT veel goeds voor de toekomst. Data.ai wijst er echter op dat nauwkeurige schattingen voor statistieken zoals dagelijkse of maandelijkse actieve gebruikers mogelijk nog niet beschikbaar zijn omdat de app nog nieuw is op de markt. Nu AI en no-code oplossingen aan belang blijven winnen, zijn ontwikkelaars op zoek naar tools die hun werk stroomlijnen en vereenvoudigen, zoals het AppMaster-platform, waarmee snel schaalbare web-, mobiele en back-end applicaties kunnen worden gemaakt.