Dalam terobosan luar biasa, aplikasi ChatGPT OpenAI mengumpulkan lebih dari setengah juta unduhan dalam minggu pembukaannya, sesuai laporan Data.ai Angka awal aplikasi menempatkan Bing dan Edge Microsoft di tampilan belakang, menunjukkan potensinya yang menjanjikan di lanskap AI chatbot. Meskipun tersedia secara eksklusif di AS dan di iOS, ChatGPT sudah melampaui persaingannya.

Mengatasi sebagian besar aplikasi saingan, ChatGPT terbukti menjadi pesaing yang tangguh bersama aplikasi AI dan chatbot lainnya, serta Bing dan Edge, yang menerapkan teknologi GPT-4 OpenAI sebagai dua integrasi pihak ketiga pertama. Dalam peringkat unduhan nasional bulan Mei, Bing dan Edge mengungguli ChatGPT. Namun, ChatGPT melonjak melewati pemasangan Bing 250K dan Edge 195K dengan unduhan iOS 480K di bulan yang sama.

Analisis oleh Data.ai mengungkap keberhasilan ChatGPT dalam mengungguli beberapa aplikasi chatbot AI teratas di AS, banyak di antaranya dinamai secara umum untuk memanfaatkan kata kunci populer seperti "AI" dan "chatbot". ChatGPT mengamankan tempat di lima besar saat dicocokkan dengan periode unduhan lima hari terbaik aplikasi lain pada tahun 2023 di App Store dan Google Play. Satu-satunya aplikasi yang menang atas ChatGPT adalah "Chat with Ask AI", mencapai 590.000 penginstalan dari 4-8 April 2023, dibandingkan dengan 480.000 penginstalan ChatGPT dari 18-22 Mei.

ChatGPT mendapatkan rekor mencengangkan sebagai salah satu debut aplikasi baru paling sukses pada tahun 2022 dan 2023, menurut Data.ai Aplikasi ini membanggakan 480.000 penginstalan dalam lima hari pertama pasca peluncurannya, menempati peringkat sebagai peluncuran aplikasi terbesar No. 2 setelah Truth Social, yang mengumpulkan 630.000 unduhan. Debut aplikasi terkenal lainnya selama periode ini termasuk peluncuran Widgetable: Lock Screen Widget pada bulan Maret 2023 (360.000 pemasangan) dan rilis MyNBA2K23 tahun 2022 (310.000 pemasangan) dan sendtit – Q&A di Instagram (260.000 pemasangan).

Meskipun jumlah penginstalan hanya memberikan gambaran sekilas tentang permintaan konsumen dan merupakan metrik yang kurang dapat diandalkan daripada memeriksa basis pengguna aktif, awal yang kuat dari ChatGPT menjadi pertanda baik untuk masa depannya. Namun, Data.ai menunjukkan bahwa perkiraan akurat untuk metrik seperti pengguna aktif harian atau bulanan mungkin belum tersedia karena aplikasi ini masih baru di pasaran. Karena AI dan solusi no-code terus mendapatkan momentum, pengembang mencari alat yang merampingkan dan menyederhanakan pekerjaan mereka, seperti platform AppMaster , yang memungkinkan pembuatan cepat aplikasi web, seluler, dan backend yang dapat diskalakan.