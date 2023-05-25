في طفرة ملحوظة ، جمع تطبيق ChatGPT من OpenAI أكثر من نصف مليون تنزيل خلال أسبوع افتتاحه ، وفقًا لتقرير Data.ai وضعت الأرقام الأولية للتطبيق Bing و Edge من Microsoft في الرؤية الخلفية ، مما يُظهر إمكاناته الواعدة في مشهد روبوتات الدردشة AI. على الرغم من أن ChatGPT متاح حصريًا في الولايات المتحدة وعلى نظام iOS ، إلا أنه يتفوق بالفعل على منافسيه.

لقد أثبت ChatGPT ، الذي تفوق على معظم التطبيقات المنافسة ، أنه منافس هائل إلى جانب تطبيقات AI و chatbot الأخرى ، بالإضافة إلى Bing and Edge ، اللتين طبقتا تقنية OpenAI's GPT-4 كاثنتين من أولى عمليات دمج الطرف الثالث. في تصنيف التنزيل على الصعيد الوطني لشهر مايو ، كان Bing و Edge متقدمين على ChatGPT. ومع ذلك ، فقد تجاوز ChatGPT عمليات تثبيت Bing's 250 ألفًا و 195 ألفًا من Edge مع 480 ألف عملية تنزيل لنظام التشغيل iOS في نفس الشهر.

كشف تحليل أجرته Data.ai النقاب عن نجاح ChatGPT في التفوق على العديد من أفضل تطبيقات روبوت الدردشة AI في الولايات المتحدة ، والتي تم تسمية العديد منها بشكل عام للاستفادة من الكلمات الرئيسية الشائعة مثل "AI" و "chatbot". حصل ChatGPT على مكان في المراكز الخمسة الأولى عند مطابقته مع أفضل فترات تنزيل للتطبيقات الأخرى مدتها خمسة أيام في عام 2023 عبر App Store و Google Play. كان التطبيق الوحيد الذي انتصر على ChatGPT هو "الدردشة مع Ask AI" ، حيث وصل إلى 590.000 عملية تثبيت من 4 إلى 8 أبريل 2023 ، مقارنة بـ 480.000 عملية تثبيت لـ ChatGPT في الفترة من 18 إلى 22 مايو.

حصل ChatGPT على سجل مذهل كواحد من أكثر التطبيقات الجديدة نجاحًا لأول مرة في عامي 2022 و 2023 ، وفقًا لـ Data.ai حقق التطبيق 480 ألف عملية تثبيت خلال الأيام الخمسة الأولى بعد إطلاقه ، ليحتل المرتبة الثانية في إطلاق التطبيق بعد Truth Social ، التي حصدت 630 ألف عملية تنزيل. من بين التطبيقات البارزة الأخرى التي ظهرت لأول مرة خلال هذه الفترة إطلاق Widgetable: Lock Screen Widget في مارس 2023 (تثبيت 360،000) وإصدارات 2022 من MyNBA2K23 (310،000 عملية تثبيت) و sendtit - سؤال وجواب على Instagram (260،000 عملية تثبيت).

على الرغم من أن أعداد التثبيت لا تقدم سوى لمحة عن طلب المستهلك وهي مقياس أقل موثوقية من فحص قاعدة المستخدمين النشطين ، إلا أن البداية القوية لـ ChatGPT تبشر بالخير لمستقبلها. ومع ذلك ، تشير Data.ai إلى أن التقديرات الدقيقة للمقاييس مثل المستخدمين النشطين يوميًا أو شهريًا قد لا تكون متاحة حتى الآن نظرًا لأن التطبيق لا يزال جديدًا في السوق. مع استمرار اكتساب حلول الذكاء الاصطناعي والحلول no-code زخمًا ، يبحث المطورون عن أدوات تعمل على تبسيط عملهم وتبسيطه ، مثل منصة AppMaster ، والتي تتيح الإنشاء السريع لتطبيقات الويب والجوّال والخلفية القابلة للتطوير.