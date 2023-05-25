根据Data.ai的报告，OpenAI的ChatGPT应用在其开放的一周内积累了超过50万的下载量，这是一个了不起的突破。该应用程序的初始数字将微软的Bing和Edge置于后方，显示其在人工智能聊天机器人领域的巨大潜力。虽然只在美国和iOS平台上提供，但ChatGPT已经超过了其竞争对手。

超越大多数竞争对手的应用程序，ChatGPT被证明是一个强大的竞争者，与其他人工智能和聊天机器人应用程序以及Bing和Edge并驾齐驱，它们实施了OpenAI的GPT-4技术，成为最早的两个第三方集成。在5月份的全国性下载排名中，Bing和Edge领先于ChatGPT。然而，ChatGPT在同一个月内以48万的iOS下载量飙升超过了Bing的25万和Edge的19.5万安装量。

Data.ai的分析显示，ChatGPT成功地超越了美国的几个顶级人工智能聊天机器人应用，其中许多应用是为了利用 "人工智能 "和 "聊天机器人 "等流行关键词而通用命名的。当与其他应用程序在2023年在App Store和Google Play的最佳五天下载期相比较时，ChatGPT确保了前五名的位置。唯一战胜ChatGPT的应用是 "与Ask AI聊天"，在2023年4月4日至8日达到59万次安装，而ChatGPT在5月18日至22日的安装量为48万次。

根据Data.ai的数据，ChatGPT作为2022年和2023年最成功的新应用首发之一，确保了一个惊人的记录。该应用在发布后的前五天内获得了48万的安装量，排名第二，仅次于Truth Social，后者获得了63万的下载量。在此期间，其他引人注目的应用程序的首次亮相包括2023年3月推出的Widgetable：锁屏小部件（36万次安装），以及2022年发布的MyNBA2K23（31万次安装）和sendtit - Instagram上的问答（26万次安装）。

尽管安装量只能让人看到消费者的需求，而且与考察活跃用户群相比，是一个不太可靠的指标，但ChatGPT的强劲开端预示着它的未来。然而，Data.ai指出，由于该应用程序在市场上仍然是新的，所以可能还没有对每日或每月活跃用户等指标的准确估计。随着人工智能和no-code ，开发人员正在寻求简化他们工作的工具，如AppMaster平台，它可以快速创建可扩展的网络、移动和后端应用程序。