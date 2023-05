Zgodnie z raportem Data. ai, aplikacja ChatGPT firmy OpenAI osiągnęła ponad pół miliona pobrań w ciągu pierwszego tygodnia. Początkowe liczby aplikacji stawiają Bing i Edge Microsoftu w tyle, pokazując jej obiecujący potencjał w krajobrazie chatbotów AI. Chociaż ChatGPT jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i na iOS, już teraz wyprzedza konkurencję.

Pokonując większość konkurencyjnych aplikacji, ChatGPT okazał się potężnym rywalem obok innych aplikacji AI i chatbotów, a także Bing i Edge, które wdrożyły technologię GPT-4 OpenAI jako dwie z pierwszych integracji innych firm. W majowym ogólnokrajowym rankingu pobierania, Bing i Edge wyprzedziły ChatGPT. Jednak ChatGPT przekroczył 250 tys. instalacji Bing i 195 tys. instalacji Edge z 480 tys. pobrań na iOS w tym samym miesiącu.

Analiza przeprowadzona przez Data. ai ujawniła sukces ChatGPT w prześcignięciu kilku najlepszych aplikacji chatbotowych AI w USA, z których wiele zostało nazwanych ogólnie, aby wykorzystać popularne słowa kluczowe, takie jak "AI" i "chatbot". ChatGPT zapewnił sobie miejsce w pierwszej piątce w zestawieniu z najlepszymi pięciodniowymi okresami pobierania innych aplikacji w 2023 r. w App Store i Google Play. Jedyną aplikacją, która triumfowała nad ChatGPT, była "Chat with Ask AI", osiągając 590 000 instalacji w dniach 4-8 kwietnia 2023 r., w porównaniu do 480 000 instalacji ChatGPT w dniach 18-22 maja.

ChatGPT zapewnił sobie zdumiewający rekord jako jeden z najbardziej udanych debiutów nowych aplikacji w 2022 i 2023 roku, według Data.ai. Aplikacja mogła pochwalić się 480 000 instalacji w ciągu pierwszych pięciu dni po uruchomieniu, plasując się na drugim miejscu pod względem liczby uruchomień za Truth Social, która zebrała 630 000 pobrań. Inne godne uwagi debiuty aplikacji w tym okresie obejmują uruchomienie Widgetable w marcu 2023 roku: Lock Screen Widget (360 000 instalacji) oraz wydane w 2022 roku MyNBA2K23 (310 000 instalacji) i sendtit - Q&A on Instagram (260 000 instalacji).

Chociaż liczba instalacji zapewnia jedynie wgląd w popyt konsumencki i jest mniej wiarygodnym wskaźnikiem niż badanie bazy aktywnych użytkowników, mocny początek ChatGPT dobrze wróży na przyszłość. Data.ai zwraca jednak uwagę, że dokładne szacunki dotyczące wskaźników, takich jak dzienni lub miesięczni aktywni użytkownicy, mogą nie być jeszcze dostępne, ponieważ aplikacja jest wciąż nowa na rynku. Ponieważ rozwiązania AI i no-code nadal nabierają rozpędu, programiści poszukują narzędzi, które usprawniają i upraszczają ich pracę, takich jak platforma AppMaster, która umożliwia szybkie tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.