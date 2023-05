Einem Bericht von Data.ai zufolge hat die ChatGPT-App von OpenAI in ihrer ersten Woche mehr als eine halbe Million Downloads erreicht. Die ersten Zahlen der App stellen Microsofts Bing und Edge in den Schatten und zeigen ihr vielversprechendes Potenzial in der KI-Chatbot-Landschaft. Obwohl ChatGPT ausschließlich in den USA und für iOS verfügbar ist, übertrifft es bereits seine Konkurrenz.

ChatGPT hat die meisten konkurrierenden Apps hinter sich gelassen und sich als ernstzunehmender Konkurrent neben anderen KI- und Chatbot-Apps sowie Bing und Edge erwiesen, die als zwei der ersten Drittanbieter-Integrationen die GPT-4-Technologie von OpenAI implementiert haben. Im landesweiten Download-Ranking vom Mai lagen Bing und Edge vor ChatGPT. ChatGPT übertraf jedoch die 250.000 Installationen von Bing und 195.000 Installationen von Edge mit 480.000 iOS-Downloads im selben Monat.

Eine Analyse von Data.ai enthüllte den Erfolg von ChatGPT, der mehrere Top-KI-Chatbot-Apps in den USA übertraf, von denen viele generisch benannt wurden, um aus populären Schlüsselwörtern wie "AI" und "Chatbot" Kapital zu schlagen. ChatGPT sicherte sich einen Platz in den Top fünf, als es mit den besten fünftägigen Download-Zeiträumen anderer Apps im Jahr 2023 im App Store und bei Google Play verglichen wurde. Die einzige App, die ChatGPT übertraf, war "Chat with Ask AI", die vom 4. bis 8. April 2023 590.000 Installationen erreichte, im Vergleich zu ChatGPTs 480.000 Installationen vom 18. bis 22. Mai.

ChatGPT sicherte sich laut Data.ai einen erstaunlichen Rekord als eine der erfolgreichsten App-Neueinführungen in den Jahren 2022 und 2023. Die App verzeichnete 480.000 Installationen innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Start und war damit die zweitgrößte App-Einführung hinter Truth Social, das 630.000 Downloads verzeichnete. Zu den weiteren bemerkenswerten App-Neueinführungen in diesem Zeitraum zählt die Einführung von Widgetable im März 2023: Lock Screen Widget (360.000 Installationen) und die Veröffentlichungen von MyNBA2K23 (310.000 Installationen) und sendtit - Q&A on Instagram (260.000 Installationen) im Jahr 2022.

Obwohl die Anzahl der Installationen nur einen Einblick in die Verbrauchernachfrage gibt und eine weniger verlässliche Kennzahl ist als die Untersuchung der aktiven Nutzerbasis, verheißt der starke Start von ChatGPT Gutes für seine Zukunft. Data.ai weist jedoch darauf hin, dass genaue Schätzungen für Metriken wie täglich oder monatlich aktive Nutzer noch nicht verfügbar sind, da die App noch neu auf dem Markt ist. Da KI- und no-code -Lösungen weiter an Bedeutung gewinnen, suchen Entwickler nach Tools, die ihre Arbeit rationalisieren und vereinfachen, wie die AppMaster-Plattform, die die schnelle Erstellung von skalierbaren Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen ermöglicht.