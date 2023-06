MotherDuck, une entreprise de base de données open-source qui a levé 47,5 millions de dollars, a lancé sa plateforme analytique cloud sans serveur. Co-créée par Jordan Tigani, ancien ingénieur fondateur de Google BigQuery, MotherDuck s'est principalement concentrée sur le développement de DuckDB, une base de données open-source flexible conçue pour les cas d'utilisation analytiques.

DuckDB, une base de données analytique compatible avec SQL en cours de processus, offre aux développeurs les avantages d'une base de données analytique sans les inconvénients de sa gestion. La simplicité de l'installation et l'intégration dans une application permettent des transferts de données rapides, ce qui rend DuckDB idéal pour l'analyse des données locales. MotherDuck compare DuckDB à"SQLite pour les charges de travail analytiques".

Selon le PDG de MotherDuck, M. Tigani, il est essentiel de faciliter l'obtention d'informations, car les organisations de toutes tailles tentent de tirer profit de leurs données. MotherDuck pense que sa plateforme, associée à la base de données de DuckDB Labs, contribuera de manière significative au développement de la pile de données moderne dans les années à venir. L'objectif est de mettre la puissance de DuckDB à la portée d'un plus grand nombre de personnes et de rendre l'analyse "ducking awesome".

MotherDuck suit les traces d'autres entreprises qui ont lancé des versions SaaS de projets open-source afin de les monétiser. Cette approche arrive à point nommé, car les organisations sont de plus en plus conscientes de l'importance de l'opérationnalisation de leurs données. Alors que de nombreux outils existants se concentrent sur les cas d'utilisation de données à grande échelle, DuckDB et MotherDuck s'adressent aux petites et moyennes entreprises, y compris celles qui n'ont pas encore pleinement adopté les stratégies d'IA.

La nouvelle offre de MotherDuck simplifie également le processus pour les utilisateurs dont les données sont déjà stockées dans le nuage, en leur permettant de passer à DuckDB. Alors que les entreprises continuent de se concentrer sur l'exploitation de leurs données, des solutions conviviales telles que la plateforme analytique en nuage de MotherDuck ont un impact significatif sur le paysage évolutif de la prise de décision fondée sur les données.

