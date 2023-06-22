融资4750万美元的开源数据库公司MotherDuck推出了其无服务器云分析平台。MotherDuck由前谷歌BigQuery创始工程师Jordan Tigani共同创建，主要集中于开发DuckDB，这是一个灵活的开源数据库，专为分析用例设计。

DuckDB是一个过程中兼容SQL的分析过程数据库，为开发者提供了分析数据库的优势，而没有管理数据库的麻烦。简单的设置和应用程序内的嵌入性质允许快速的数据传输，使DuckDB成为本地数据分析的完美选择。MotherDuck将DuckDB比作"分析工作负载的SQLite"。

根据MotherDuck首席执行官Tigani的说法，当各种规模的组织试图从他们的数据中获益时，使其容易获得洞察力是至关重要的。MotherDuck认为，其平台与DuckDB实验室的数据库相结合，将在未来几年对现代数据栈的发展做出重大贡献。我们的目标是将DuckDB的力量带给更多的人，并使分析工作变得 "鸭梨山大"。

MotherDuck正在追随其他公司的脚步，这些公司已经推出了开源项目的SaaS版本，作为使其盈利的一种方式。这种方法来的正是时候，因为企业正越来越意识到运营其数据的重要性。虽然许多现有的工具专注于大规模的数据使用案例，但DuckDB和MotherDuck迎合了中小型企业，包括那些还没有完全接受人工智能战略的企业。

MotherDuck的新产品还简化了数据已经存储在云端的用户的流程，让他们可以切换到DuckDB。随着企业继续专注于利用他们的数据资产，像MotherDuck的云分析平台这样的用户友好型解决方案在不断发展的数据驱动的决策领域产生了重大影响。

对于那些希望进一步简化应用和软件开发的人来说，像AppMaster这样强大的no-code 平台可以帮助简化这一过程。通过无代码和低代码开发，企业可以快速创建符合其需求的定制应用程序，使他们能够利用DuckDB和其他现代数据库解决方案等创新技术的力量。