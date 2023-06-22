47,5 milyon dolar toplayan açık kaynaklı bir veritabanı şirketi olan MotherDuck, sunucusuz bulut analitiği platformunu başlattı. Eski Google BigQuery kurucu mühendisi Jordan Tigani tarafından ortaklaşa oluşturulan MotherDuck, öncelikle analitik kullanım örnekleri için tasarlanmış esnek bir açık kaynak veritabanı olan DuckDB'yi geliştirmeye odaklandı.

Süreç içi SQL uyumlu bir analitik işlem veritabanı olan DuckDB, geliştiricilere bir analitik veritabanının avantajlarını yönetme zahmetine girmeden sunar. Bir uygulama içindeki basit kurulum ve yerleşik yapı, hızlı veri aktarımlarına izin vererek DuckDB'yi yerel veri analizi için mükemmel kılar. MotherDuck DuckDB'yi 'analitik iş yükleri için SQLite benzetiyor.

MotherDuck CEO'su Tigani'ye göre, her büyüklükteki kuruluş verilerinden yararlanmaya çalışırken içgörü elde etmeyi kolaylaştırmak çok önemlidir. MotherDuck, DuckDB Labs veritabanıyla birleştirilen platformunun, önümüzdeki yıllarda modern veri yığınının gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanıyor. Amaç, DuckDB'nin gücünü daha fazla kişiye ulaştırmak ve analitiği "müthiş" hale getirmektir.

MotherDuck onlardan para kazanmanın bir yolu olarak açık kaynaklı projelerin SaaS tabanlı sürümlerini başlatan diğer şirketlerin izinden gidiyor. Kuruluşlar verilerini operasyonel hale getirmenin öneminin daha fazla farkına vardıkça, bu yaklaşım doğru zamanda ortaya çıkıyor. Mevcut araçların çoğu büyük ölçekli veri kullanım durumlarına odaklanırken, DuckDB ve MotherDuck yapay zeka stratejilerini tam olarak benimsememiş olanlar da dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap ediyor.

MotherDuck sunduğu yeni teklif, verileri zaten bulutta depolanan kullanıcıların DuckDB'ye geçmelerine olanak tanıyarak süreci de basitleştiriyor. İşletmeler veri varlıklarından yararlanmaya odaklanmaya devam ederken, MotherDuck bulut analitiği platformu gibi kullanıcı dostu çözümler, gelişen veri odaklı karar alma ortamında önemli bir etki yaratıyor.

Uygulama ve yazılım geliştirmeyi daha da kolaylaştırmak isteyenler için, AppMaster gibi güçlü no-code platformlar süreci basitleştirmeye yardımcı olabilir. Kodsuz ve az kodlu geliştirme ile kuruluşlar, DuckDB ve diğer modern veritabanı çözümleri gibi yenilikçi teknolojilerin gücünden yararlanmalarına olanak tanıyarak ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir.