أطلقت MotherDuck, وهي شركة قواعد بيانات مفتوحة المصدر جمعت 47.5 مليون دولار ، منصة التحليلات السحابية بدون خادم. تم إنشاؤه بواسطة المهندس المؤسس السابق لـ Google BigQuery Jordan Tigani ، وقد ركز MotherDuck بشكل أساسي على تطوير DuckDB ، وهي قاعدة بيانات مرنة مفتوحة المصدر مصممة لحالات الاستخدام التحليلي.

توفر DuckDB ، وهي قاعدة بيانات عملية تحليلات متوافقة مع SQL قيد المعالجة ، للمطورين مزايا قاعدة بيانات التحليلات دون عناء إدارتها. يسمح الإعداد البسيط والطبيعة المضمنة داخل التطبيق بنقل البيانات بسرعة ، مما يجعل DuckDB مثاليًا لتحليل البيانات المحلية. تُشبِّه MotherDuck DuckDB بـ " SQLite لأحمال العمل التحليلية".

وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة MotherDuck ، تيجاني ، فإن تسهيل استخلاص الأفكار أمر ضروري حيث تحاول المؤسسات من جميع الأحجام الاستفادة من بياناتها. تعتقد MotherDuck أن منصتها ، جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات DuckDB Labs ، ستساهم بشكل كبير في تطوير مكدس البيانات الحديث في السنوات القادمة. الهدف هو جلب قوة DuckDB لعدد أكبر من الناس وجعل التحليلات "التهرب رائعًا".

يسير MotherDuck على خطى الشركات الأخرى التي أطلقت إصدارات قائمة على SaaS من المشاريع مفتوحة المصدر كوسيلة لتحقيق الدخل منها. يأتي هذا النهج في الوقت المناسب ، حيث أصبحت المؤسسات أكثر وعيًا بأهمية تفعيل بياناتها. بينما تركز العديد من الأدوات الحالية على حالات استخدام البيانات على نطاق واسع ، فإن DuckDB و MotherDuck يلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بما في ذلك تلك التي لم تتبنى استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

يعمل العرض الجديد من MotherDuck أيضًا على تبسيط العملية للمستخدمين الذين تم تخزين بياناتهم بالفعل في السحابة ، مما يسمح لهم بالتبديل إلى DuckDB. مع استمرار الشركات في التركيز على الاستفادة من أصول البيانات الخاصة بها ، فإن الحلول سهلة الاستخدام مثل منصة التحليلات السحابية من MotherDuck لها تأثير كبير في المشهد المتطور لعملية صنع القرار القائمة على البيانات.

لأولئك الذين يتطلعون إلى مزيد من تبسيط تطوير التطبيقات والبرامج ، يمكن أن تساعد الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster في تبسيط العملية. من خلال التطوير بدون رمز ورمز منخفض ، يمكن للمؤسسات إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجاتهم ، مما يسمح لهم بتسخير قوة التقنيات المبتكرة مثل DuckDB وحلول قواعد البيانات الحديثة الأخرى.