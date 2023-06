AMotherDuck, uma empresa de base de dados de código aberto que angariou 47,5 milhões de dólares, lançou a sua plataforma de análise de nuvem sem servidor. Co-criada pelo ex-engenheiro fundador do Google BigQuery, Jordan Tigani, a MotherDuck concentrou-se principalmente no desenvolvimento do DuckDB, um banco de dados de código aberto flexível projetado para casos de uso analítico.

A DuckDB, uma base de dados de processos analíticos compatível com SQL em processo, oferece aos programadores as vantagens de uma base de dados analítica sem o incómodo de a gerir. A configuração simples e a natureza incorporada numa aplicação permitem transferências de dados rápidas, tornando o DuckDB perfeito para a análise de dados locais. A MotherDuck compara o DuckDB ao"SQLite para cargas de trabalho analíticas".

De acordo com o CEO da MotherDuck, Tigani, facilitar a obtenção de informações é essencial, pois organizações de todos os tamanhos tentam se beneficiar de seus dados. A MotherDuck acredita que sua plataforma, combinada com o banco de dados do DuckDB Labs, contribuirá significativamente para o desenvolvimento da pilha de dados moderna nos próximos anos. O objetivo é levar o poder da DuckDB a mais pessoas e tornar a análise "fantástica".

A MotherDuck está a seguir os passos de outras empresas que lançaram versões baseadas em SaaS de projectos de código aberto como forma de os rentabilizar. Esta abordagem surge no momento certo, uma vez que as organizações estão a tornar-se mais conscientes da importância de operacionalizar os seus dados. Enquanto muitas ferramentas existentes se concentram em casos de uso de dados em grande escala, o DuckDB e o MotherDuck atendem a pequenas e médias empresas, incluindo aquelas que não adotaram totalmente as estratégias de IA.

A nova oferta da MotherDuck também simplifica o processo para usuários cujos dados já estão armazenados na nuvem, permitindo que eles mudem para o DuckDB. À medida que as empresas continuam a se concentrar em alavancar seus ativos de dados, soluções fáceis de usar, como a plataforma de análise de nuvem da MotherDuck, causam um impacto significativo no cenário em evolução da tomada de decisões baseada em dados.

Para aqueles que procuram simplificar ainda mais o desenvolvimento de aplicações e software, as poderosas plataformas no-code como a AppMaster podem ajudar a simplificar o processo. Com o desenvolvimento no-code e low-code, as organizações podem criar rapidamente aplicações personalizadas adaptadas às suas necessidades, permitindo-lhes aproveitar o poder de tecnologias inovadoras como o DuckDB e outras soluções modernas de bases de dados.