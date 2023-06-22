MotherDuck, компания по разработке баз данных с открытым исходным кодом, которая привлекла 47,5 миллионов долларов, запустила свою бессерверную облачную аналитическую платформу. Созданная бывшим инженером-основателем Google BigQuery Джорданом Тигани, компания MotherDuck сосредоточилась в основном на разработке DuckDB, гибкой базы данных с открытым исходным кодом, предназначенной для аналитических приложений.

DuckDB, совместимая с SQL база данных аналитических процессов, предлагает разработчикам преимущества аналитической базы данных без хлопот по ее управлению. Простая настройка и встроенность в приложение обеспечивают быструю передачу данных, что делает DuckDB идеальной для локального анализа данных. MotherDuck сравнивает DuckDB с"SQLite для аналитических рабочих нагрузок".

По словам генерального директора MotherDuck Тигани, простота получения информации имеет большое значение, поскольку организации всех размеров пытаются извлечь выгоду из своих данных. MotherDuck считает, что ее платформа в сочетании с базой данных DuckDB Labs внесет значительный вклад в развитие современного стека данных в ближайшие годы. Цель - донести возможности DuckDB до большего числа людей и сделать аналитику "потрясающей".

MotherDuck идет по стопам других компаний, которые запускают SaaS-версии проектов с открытым исходным кодом в качестве способа их монетизации. Такой подход пришелся как нельзя кстати, поскольку организации все больше осознают важность операционализации своих данных. В то время как многие существующие инструменты ориентированы на использование крупномасштабных данных, DuckDB и MotherDuck ориентированы на малые и средние предприятия, в том числе те, которые еще не полностью приняли стратегии ИИ.

Новое предложение MotherDuck также упрощает процесс для пользователей, чьи данные уже хранятся в облаке, позволяя им перейти на DuckDB. Поскольку компании продолжают фокусироваться на использовании своих активов данных, удобные решения, такие как облачная аналитическая платформа MotherDuck, оказывают значительное влияние на эволюционирующий ландшафт принятия решений на основе данных.

Тем, кто стремится к дальнейшей оптимизации разработки приложений и программного обеспечения, мощные платформы no-code, такие как AppMaster, помогут упростить этот процесс. Благодаря no-code/low-code разработке организации могут быстро создавать пользовательские приложения, адаптированные к их потребностям, что позволяет им использовать мощь инновационных технологий, таких как DuckDB и другие современные решения для баз данных.