MotherDuck, un'azienda di database open-source che ha raccolto 47,5 milioni di dollari, ha lanciato la sua piattaforma analitica cloud serverless. Co-creata dall'ex ingegnere fondatore di Google BigQuery Jordan Tigani, MotherDuck si è concentrata principalmente sullo sviluppo di DuckDB, un database open-source flessibile progettato per i casi d'uso analitici.

DuckDB, un database di processi analitici compatibile con SQL in-process, offre agli sviluppatori i vantaggi di un database analitico senza il fastidio di doverlo gestire. La semplicità di configurazione e la natura incorporata all'interno di un'applicazione consentono di trasferire rapidamente i dati, rendendo DuckDB perfetto per l'analisi dei dati locali. MotherDuck paragona DuckDB a"SQLite per carichi di lavoro analitici".

Secondo Tigani, CEO di MotherDuck, semplificare l'analisi dei dati è essenziale per le organizzazioni di tutte le dimensioni che cercano di trarre vantaggio dai propri dati. MotherDuck ritiene che la sua piattaforma, unita al database di DuckDB Labs, contribuirà in modo significativo allo sviluppo del moderno stack di dati nei prossimi anni. L'obiettivo è portare la potenza di DuckDB a un numero maggiore di persone e rendere l'analisi "fantastica".

MotherDuck segue le orme di altre aziende che hanno lanciato versioni SaaS di progetti open-source per monetizzarli. Questo approccio arriva al momento giusto, poiché le organizzazioni sono sempre più consapevoli dell'importanza di rendere operativi i propri dati. Mentre molti strumenti esistenti si concentrano su casi di utilizzo dei dati su larga scala, DuckDB e MotherDuck si rivolgono alle piccole e medie imprese, comprese quelle che non hanno ancora abbracciato completamente le strategie di AI.

La nuova offerta di MotherDuck semplifica anche il processo per gli utenti i cui dati sono già archiviati nel cloud, consentendo loro di passare a DuckDB. Poiché le aziende continuano a concentrarsi sullo sfruttamento dei propri dati, le soluzioni di facile utilizzo come la piattaforma analitica cloud di MotherDuck hanno un impatto significativo nel panorama in evoluzione dei processi decisionali basati sui dati.

Per coloro che desiderano semplificare ulteriormente lo sviluppo di applicazioni e software, le potenti piattaforme no-code come AppMaster possono aiutare a semplificare il processo. Con lo sviluppo no-code e low-code, le organizzazioni possono creare rapidamente applicazioni personalizzate su misura per le loro esigenze, consentendo loro di sfruttare la potenza di tecnologie innovative come DuckDB e altre moderne soluzioni di database.