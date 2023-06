MotherDuck, een open-source databasebedrijf dat 47,5 miljoen dollar heeft opgehaald, heeft zijn serverloze cloudanalyseplatform gelanceerd. MotherDuck is mede opgericht door voormalig Google BigQuery-oprichter Jordan Tigani en heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de ontwikkeling van DuckDB, een flexibele open-source database die is ontworpen voor analytische gebruikssituaties.

DuckDB, een in-proces SQL-compatibele database voor analytische processen, biedt ontwikkelaars de voordelen van een analytische database zonder het gedoe van het beheer ervan. De eenvoudige installatie en ingebedde aard binnen een applicatie maken snelle gegevensoverdracht mogelijk, waardoor DuckDB perfect is voor lokale gegevensanalyse. MotherDuck vergelijkt DuckDB met'SQLite voor analytische werklasten'.

Volgens MotherDuck CEO Tigani is het eenvoudig maken om inzichten te verkrijgen essentieel voor organisaties van alle groottes om voordeel te halen uit hun gegevens. MotherDuck gelooft dat haar platform, in combinatie met de database van DuckDB Labs, de komende jaren een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de moderne datastack. Het doel is om de kracht van DuckDB naar meer mensen te brengen en analytics 'ducking awesome' te maken.

MotherDuck treedt in de voetsporen van andere bedrijven die SaaS-gebaseerde versies van open-source projecten hebben gelanceerd als een manier om ze te gelde te maken. Deze aanpak komt op het juiste moment, nu organisaties zich meer bewust worden van het belang van het operationaliseren van hun gegevens. Terwijl veel bestaande tools zich richten op grootschalige gebruiksscenario's van data, richten DuckDB en MotherDuck zich op kleine en middelgrote bedrijven, waaronder bedrijven die AI-strategieën nog niet volledig hebben omarmd.

Het nieuwe aanbod van MotherDuck vereenvoudigt ook het proces voor gebruikers van wie de gegevens al in de cloud zijn opgeslagen, zodat ze kunnen overstappen naar DuckDB. Nu bedrijven zich blijven richten op het benutten van hun datamiddelen, hebben gebruiksvriendelijke oplossingen zoals MotherDuck's cloud analytics platform een significante impact in het veranderende landschap van datagestuurde besluitvorming.

Voor degenen die de ontwikkeling van applicaties en software verder willen stroomlijnen, kunnen krachtige no-code platforms zoals AppMaster helpen het proces te vereenvoudigen. Met no-code- en low-code-ontwikkeling kunnen organisaties snel applicaties op maat voor hun behoeften maken, waardoor ze de kracht van innovatieve technologieën zoals DuckDB en andere moderne databaseoplossingen kunnen benutten.