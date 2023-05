Microsoft a récemment mis en place une solution temporaire pour résoudre les problèmes de caméra rencontrés par les utilisateurs de Surface Pro X. Toutefois, cette solution s'accompagne de compromis notables, notamment de limitations des fonctions de l'appareil photo et d'une diminution de la qualité de l'image.

Le 23 mai, les caméras des appareils Microsoft Surface Pro X ont cessé de fonctionner en raison de l'erreur Windows 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Comme le rapporte The Verge, Microsoft a publié une solution de contournement temporaire pour rendre les appareils photo à nouveau opérationnels, mais elle implique une réduction des fonctionnalités de l'appareil et de la qualité de l'image.

Dans une note d'assistance détaillant la solution temporaire, Microsoft explique que cette solution peut désactiver certaines fonctions de l'appareil photo ou réduire la qualité de l'image, mais qu'elle devrait permettre à l'appareil photo de fonctionner jusqu'à ce que le problème soit résolu par le fabricant de l'appareil à l'aide d'un pilote d'appareil photo mis à jour. Par conséquent, les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à bénéficier de la même expérience avec l'appareil photo qu'avant le dysfonctionnement.

Les appareils concernés par ce problème sont ceux qui utilisent les processeurs Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 et Microsoft SQ2. Pour appliquer la correction temporaire, les utilisateurs doivent exécuter une commande de registre dans l'Invite de commande avec des privilèges administratifs et redémarrer leur appareil Windows. Des instructions détaillées étape par étape sont disponibles dans la note de support mentionnée ci-dessus.

Microsoft avertit les utilisateurs de ne pas utiliser le correctif temporaire sur des appareils dont les caméras fonctionnent, ni de tenter d'autres méthodes d'installation, telles que l'éditeur du registre de Windows. Cela pourrait entraîner la nécessité d'une réinstallation complète du système d'exploitation.

Bien qu'elle ne soit pas idéale, cette solution temporaire permet au moins aux utilisateurs de Surface Pro X d'utiliser leurs caméras jusqu'à ce qu'une solution permanente soit fournie par le fabricant de l'appareil.