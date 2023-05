A Microsoft lançou recentemente uma solução temporária para resolver os problemas de câmara sentidos pelos utilizadores do Surface Pro X. No entanto, esta correcção tem algumas desvantagens, incluindo limitações nas funcionalidades da câmara e uma diminuição da qualidade da imagem.

No dia 23 de Maio, as câmaras dos dispositivos Microsoft Surface Pro X deixaram de funcionar devido ao erro do Windows 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Conforme relatado pelo The Verge, o Microsoft lançou agora uma solução temporária para que as câmaras voltem a funcionar, mas que inclui uma redução das funcionalidades da câmara e da qualidade da imagem.

Numa nota de suporte que detalha a correcção temporária, o Microsoft explica que a solução alternativa pode desactivar algumas funcionalidades da câmara ou reduzir a qualidade da imagem, mas deve permitir que a câmara funcione até que o problema seja resolvido pelo fabricante do dispositivo com um controlador de câmara actualizado. Consequentemente, os utilizadores não devem esperar ter a mesma experiência de câmara que tinham antes da avaria.

Os dispositivos afectados pelo problema da câmara são os que utilizam os processadores Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 e Microsoft SQ2. Para aplicar a correcção temporária, os utilizadores têm de executar um comando de registo na Prompt de Comando com privilégios administrativos e reiniciar o dispositivo Windows. As instruções detalhadas passo a passo podem ser encontradas na nota de suporte acima mencionada.

Microsoft A Comissão Europeia adverte os utilizadores para não utilizarem a correcção temporária em dispositivos com câmaras em funcionamento, nem tentarem métodos de instalação alternativos, como o Editor de Registo do Windows. Se o fizerem, poderão ter de reinstalar completamente o sistema operativo.

Embora não seja ideal, esta correcção temporária permite, pelo menos, que os utilizadores do Surface Pro X utilizem as suas câmaras até que o fabricante do dispositivo forneça uma solução permanente.