Компания Microsoft недавно выпустила временное решение для устранения проблем с камерой, с которыми столкнулись пользователи Surface Pro X. Однако это решение связано с заметными компромиссами, включая ограничение функций камеры и снижение качества изображения.

23 мая камеры на устройствах Microsoft Surface Pro X перестали работать из-за ошибки Windows 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Как сообщает The Verge, сайт Microsoft выпустил временное решение для возобновления работы камер, но оно включает в себя снижение возможностей камеры и качества изображения.

В заметке поддержки, подробно описывающей временное решение, Microsoft объясняет, что это решение может отключить некоторые функции камеры или снизить качество изображения, но позволит камере работать до тех пор, пока производитель устройства не устранит проблему с помощью обновленного драйвера камеры. В результате пользователи не должны ожидать, что камера будет работать так же, как и до возникновения неисправности.

Проблема с камерой затронула устройства, использующие процессоры Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 и Microsoft SQ2. Чтобы применить временное исправление, пользователям необходимо выполнить команду реестра в Командной строке с правами администратора и перезагрузить устройство Windows. Подробные пошаговые инструкции можно найти в вышеупомянутой заметке поддержки.

Microsoft предупреждает пользователей не использовать временное исправление на устройствах с работающими камерами, а также не пытаться использовать альтернативные методы установки, например, редактор реестра Windows. Это может привести к необходимости полной переустановки операционной системы.

Хотя это временное решение не идеально, оно, по крайней мере, позволяет пользователям Surface Pro X использовать свои камеры до тех пор, пока производитель устройства не предоставит постоянное решение. Тем временем, платформы разработки no-code, такие как AppMaster.io, предлагают удобные инструменты, включая конструкторы приложений для веб и мобильных устройств, которые могут упростить и ускорить процесс разработки приложений как для новичков, так и для профессионалов. AppMaster.io предоставляет широкие возможности, возможность интеграции с другими популярными платформами, обеспечивая высокое качество приложений.