Microsoft, yakın zamanda Surface Pro X kullanıcılarının yaşadığı kamera sorunlarını gidermek için geçici bir çözüm sunmuştur. Bununla birlikte, bu düzeltme, kamera özelliklerindeki sınırlamalar ve düşük görüntü kalitesi dahil olmak üzere önemli ödünleşimlerle birlikte gelir.

23 Mayıs'ta Microsoft Surface Pro X cihazlarındaki kameralar, Windows hatası 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005) nedeniyle çalışmayı durdurdu. The Verge tarafından bildirildiği üzere Microsoft şimdi kameraları tekrar çalışır hale getirmek için geçici bir geçici çözüm yayınladı, ancak kamera özelliklerinde ve görüntü kalitesinde bir azalma içeriyor.

Microsoft, geçici düzeltmeyi ayrıntılandıran bir destek notunda, geçici çözümün kameranın bazı özelliklerini devre dışı bırakabileceğini veya görüntü kalitesini düşürebileceğini, ancak sorun aygıt üreticisi tarafından güncellenmiş bir kamera sürücüsüyle çözülene kadar kameranın çalışmasına izin vermesi gerektiğini açıklıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar arızadan önceki kamera deneyimini beklememelidir.

Kamera sorunundan etkilenen cihazlar, Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 ve Microsoft SQ2 işlemcileri kullanan cihazlardır. Geçici düzeltmeyi uygulamak için, kullanıcıların Komut İstemi'nde yönetici ayrıcalıklarıyla bir kayıt defteri komutu çalıştırması ve Windows aygıtlarını yeniden başlatması gerekir. Ayrıntılı adım adım talimatlar, yukarıda bahsedilen destek notunda bulunabilir.

Microsoft kullanıcıları çalışan kameraları olan cihazlarda geçici düzeltmeyi kullanmamaları veya Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi gibi alternatif yükleme yöntemlerini denememeleri konusunda uyarır. Bunu yapmak, tam bir işletim sisteminin yeniden yüklenmesi gerekmesine neden olabilir.

İdeal olmasa da, bu geçici düzeltme en azından Surface Pro X kullanıcılarının, cihaz üreticisi tarafından kalıcı bir çözüm sağlanana kadar kameralarını kullanmalarına olanak tanır. Bu arada, AppMaster.io gibi no-code geliştirme platformları, hem acemiler hem de profesyoneller için uygulama geliştirme sürecini basitleştirip hızlandırabilen, web ve mobil için uygulama oluşturucular da dahil olmak üzere kullanıcı dostu araçlar sunar. AppMaster.io, kapsamlı özellikler ve diğer popüler platformlarla entegrasyon yeteneği sağlayarak yüksek kaliteli uygulama deneyimleri sağlar.