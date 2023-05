Microsoft ha recentemente introdotto una soluzione temporanea per risolvere i problemi della fotocamera riscontrati dagli utenti di Surface Pro X. Tuttavia, questa soluzione comporta notevoli svantaggi, tra cui la limitazione delle funzioni della fotocamera e la riduzione della qualità dell'immagine.

Il 23 maggio le fotocamere dei dispositivi Microsoft Surface Pro X hanno smesso di funzionare a causa dell'errore Windows 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Come riportato da The Verge, Microsoft ha ora rilasciato un workaround temporaneo per rendere nuovamente operative le fotocamere, che però comporta una riduzione delle funzioni e della qualità delle immagini.

In una nota di supporto che illustra la soluzione temporanea, Microsoft spiega che il workaround potrebbe disabilitare alcune funzioni della fotocamera o ridurre la qualità dell'immagine, ma dovrebbe consentire alla fotocamera di funzionare fino a quando il problema non sarà risolto dal produttore del dispositivo con un driver della fotocamera aggiornato. Di conseguenza, gli utenti non devono aspettarsi la stessa esperienza della fotocamera di prima del malfunzionamento.

I dispositivi interessati dal problema della fotocamera sono quelli che utilizzano i processori Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 e Microsoft SQ2. Per applicare la correzione temporanea, gli utenti devono eseguire un comando di registro nel Prompt dei comandi con privilegi amministrativi e riavviare il dispositivo Windows. Le istruzioni dettagliate passo-passo sono disponibili nella nota di supporto sopra citata.

Microsoft Si avvertono gli utenti di non utilizzare la correzione temporanea su dispositivi con fotocamere funzionanti e di non tentare metodi di installazione alternativi, come l'Editor del Registro di Windows. In questo caso potrebbe essere necessario reinstallare completamente il sistema operativo.

Anche se non è l'ideale, questa soluzione temporanea consente almeno agli utenti di Surface Pro X di utilizzare le loro fotocamere fino a quando il produttore del dispositivo non fornirà una soluzione permanente.