Microsoft heeft onlangs een tijdelijke oplossing uitgerold om de cameraproblemen van Surface Pro X gebruikers op te lossen. Deze oplossing gaat echter gepaard met aanzienlijke nadelen, zoals een beperking van de camerafuncties en een verminderde beeldkwaliteit.

Op 23 mei stopten camera's op de Microsoft Surface Pro X apparaten met functioneren door de Windows-fout 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Zoals gemeld door The Verge, heeft Microsoft nu een tijdelijke workaround vrijgegeven om de camera's weer operationeel te krijgen, maar het omvat een vermindering van de camerafuncties en beeldkwaliteit.

In een ondersteuningsnota met details over de tijdelijke oplossing, legt Microsoft uit dat de workaround sommige functies van de camera kan uitschakelen of de beeldkwaliteit kan verlagen, maar de camera zou moeten laten functioneren totdat het probleem is opgelost door de fabrikant van het apparaat met een bijgewerkt camerastuurprogramma. Daardoor hoeven gebruikers niet dezelfde camera-ervaring te verwachten als voor de storing.

Apparaten die door het cameraprobleem worden getroffen zijn die met Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 en Microsoft SQ2 processors. Om de tijdelijke oplossing toe te passen, moeten gebruikers een registeropdracht uitvoeren in de opdrachtprompt met beheerdersrechten en hun Windows-apparaat opnieuw opstarten. Gedetailleerde stapsgewijze instructies zijn te vinden in de bovengenoemde ondersteuningsnota.

Microsoft waarschuwt gebruikers de tijdelijke fix niet te gebruiken op apparaten met werkende camera's, of alternatieve installatiemethoden te proberen, zoals de Windows Registry Editor. Dit kan mogelijk leiden tot een volledige herinstallatie van het besturingssysteem.

Hoewel deze tijdelijke oplossing niet ideaal is, kunnen gebruikers van Surface Pro X in ieder geval hun camera's gebruiken totdat de fabrikant van het apparaat een permanente oplossing biedt.