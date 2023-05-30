طرحت Microsoft مؤخرًا حلاً مؤقتًا لمعالجة مشكلات الكاميرا التي يواجهها مستخدمو Surface Pro X ومع ذلك ، يأتي هذا الإصلاح مع مقايضات ملحوظة ، بما في ذلك القيود المفروضة على ميزات الكاميرا وانخفاض جودة الصورة.

في 23 مايو ، توقفت الكاميرات على أجهزة Microsoft Surface Pro X عن العمل بسبب خطأ Windows 0xA00F4271 <MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). كما ذكرت The Verge ، أصدرت Microsoft الآن حلاً مؤقتًا لتشغيل الكاميرات مرة أخرى ، لكنها تتضمن تقليلًا في ميزات الكاميرا وجودة الصورة.

في ملاحظة دعم توضح بالتفصيل الإصلاح المؤقت ، توضح Microsoft أن الحل البديل قد يعطل بعض ميزات الكاميرا أو يقلل من جودة الصورة ولكن يجب أن يسمح للكاميرا بالعمل حتى يتم حل المشكلة بواسطة الشركة المصنعة للجهاز باستخدام برنامج تشغيل كاميرا محدث. نتيجة لذلك ، يجب ألا يتوقع المستخدمون نفس تجربة الكاميرا كما كانت قبل حدوث العطل.

الأجهزة التي تتأثر بمشكلة الكاميرا هي تلك التي تستخدم معالجات Qualcomm 8cx Gen 1 و Qualcomm 8cx Gen 2 و Microsoft SQ1 و Microsoft SQ2. لتطبيق الإصلاح المؤقت ، يجب على المستخدمين تشغيل أمر تسجيل في موجه الأوامر بامتيازات إدارية وإعادة تشغيل جهاز Windows الخاص بهم. يمكن العثور على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة في مذكرة الدعم المذكورة أعلاه.

تحذر Microsoft المستخدمين من استخدام الإصلاح المؤقت على الأجهزة المزودة بكاميرات عاملة ، أو محاولة طرق تثبيت بديلة ، مثل محرر تسجيل Windows. قد يؤدي القيام بذلك إلى الحاجة إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل بالكامل.

على الرغم من أنه ليس مثاليًا ، إلا أن هذا الإصلاح المؤقت يسمح على الأقل لمستخدمي Surface Pro X باستخدام كاميراتهم حتى يتم توفير حل دائم من قبل الشركة المصنعة للجهاز. في غضون ذلك ، توفر منصات التطوير no-code مثل AppMaster.io أدوات سهلة الاستخدام ، بما في ذلك أدوات إنشاء التطبيقات للويب والجوال ، والتي يمكنها تبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيقات لكل من المبتدئين والمحترفين على حد سواء. يوفر AppMaster.io ميزات شاملة ، والقدرة على الاندماج مع الأنظمة الأساسية الشائعة الأخرى ، مما يضمن تجارب تطبيقات عالية الجودة.