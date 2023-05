Microsoft niedawno wprowadził tymczasowe rozwiązanie problemów z kamerą, z którymi borykają się użytkownicy Surface Pro X. Jednakże, rozwiązanie to niesie ze sobą znaczące kompromisy, w tym ograniczenia funkcji kamery i obniżoną jakość obrazu.

23 maja kamery na urządzeniach Microsoft Surface Pro X przestały działać z powodu błędu systemu Windows 0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005). Jak donosi The Verge, Microsoft opublikował tymczasowe obejście, aby przywrócić działanie kamer, ale obejmuje ono ograniczenie funkcji kamery i jakości obrazu.

W nocie pomocy technicznej opisującej tymczasową poprawkę, Microsoft wyjaśnia, że obejście może wyłączyć niektóre funkcje kamery lub obniżyć jakość obrazu, ale powinno umożliwić działanie kamery do czasu rozwiązania problemu przez producenta urządzenia za pomocą zaktualizowanego sterownika kamery. W rezultacie użytkownicy nie powinni oczekiwać takich samych wrażeń z korzystania z aparatu, jak przed usterką.

Problem dotyczy urządzeń wykorzystujących procesory Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 i Microsoft SQ2. Aby zastosować tymczasową poprawkę, użytkownicy muszą uruchomić polecenie rejestru w Wierszu polecenia z uprawnieniami administratora i ponownie uruchomić urządzenie z systemem Windows. Szczegółowe instrukcje krok po kroku można znaleźć w wyżej wymienionej nocie pomocy technicznej.

Microsoft Ostrzegamy użytkowników, aby nie korzystali z tymczasowej poprawki na urządzeniach z działającymi kamerami ani nie próbowali alternatywnych metod instalacji, takich jak Edytor rejestru systemu Windows. Może to potencjalnie skutkować koniecznością pełnej reinstalacji systemu operacyjnego.

Chociaż nie jest to idealne rozwiązanie, ta tymczasowa poprawka pozwala przynajmniej użytkownikom Surface Pro X na korzystanie z kamer do czasu dostarczenia trwałego rozwiązania przez producenta urządzenia.