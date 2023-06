Meta s'apprête à introduire des autocollants générés par l'IA dans son application Messenger, marquant ainsi la première incursion de l'entreprise dans les fonctions d'IA générative pour ses applications sociales. La révélation a été faite lors d'une réunion de l'entreprise à laquelle The Verge a assisté, donnant un aperçu supplémentaire de l'expansion et du développement continus des capacités d'intelligence artificielle de Meta.

Ahmad Al-Dahle, vice-président de l'IA de Meta, a informé les employés que la société prévoit d'utiliser son modèle de génération d'images pour permettre aux utilisateurs de créer des autocollants à partir d'invites textuelles. Cette fonction sera testée en interne avant d'être mise à la disposition du grand public.

M. Al-Dahle s'est montré enthousiaste quant au potentiel offert par les autocollants générés par l'IA : " Nos utilisateurs peuvent disposer d'un nombre infini d'options en matière d'expression personnelle, de représentations culturelles et même de pertinence par rapport aux tendances. Il a également souligné que les autocollants n'étaient qu'un début, l'entreprise travaillant sur des modèles d'IA capables de transformer les images de diverses manières, par exemple en ajustant les rapports d'aspect ou en convertissant une image en une apparence semblable à celle d'une peinture.

Outre les fonctions d'IA générative de ses applications sociales, Meta a approfondi la technologie de l'IA en développant le modèle de langage LLaMA et en annonçant un nouveau modèle d'IA open-source. Ce modèle complet englobe des données textuelles, audio, visuelles, de mouvement, thermiques et de profondeur. Grâce à ces avancées, Meta vise à mettre des agents d'IA à la disposition de milliards de personnes et à déployer des fonctions d'IA générative sur l'ensemble de ses plateformes, notamment WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram.

