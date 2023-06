Meta staat op het punt om AI-gegenereerde stickers te introduceren in zijn Messenger-app. Dit is de eerste stap van het bedrijf op het gebied van generatieve AI-functies voor zijn sociale applicaties. De onthulling kwam tijdens een bedrijfsbijeenkomst die werd bijgewoond door The Verge en gaf meer inzicht in Meta's voortdurende uitbreiding en ontwikkeling van zijn AI-mogelijkheden.

Ahmad Al-Dahle, Meta's Vice President of AI, informeerde werknemers dat het bedrijf van plan is om zijn model voor het genereren van afbeeldingen te gebruiken om gebruikers in staat te stellen om stickers te maken op basis van tekstaanwijzingen. Het intern testen van deze functie zal beginnen voordat het beschikbaar wordt voor het grote publiek.

Al-Dahle toonde zich enthousiast over het potentieel van AI-gegenereerde stickers en zei: " Onze gebruikers hebben oneindig veel meer mogelijkheden voor zelfexpressie, culturele representaties en zelfs trendrelevantie. Hij benadrukte ook dat stickers nog maar het begin zijn. Het bedrijf werkt aan AI-modellen die afbeeldingen op verschillende manieren kunnen transformeren, zoals het aanpassen van beeldverhoudingen of het omzetten van een afbeelding in een schilderijachtig uiterlijk.

Naast de generatieve AI-functies in de sociale apps, heeft Meta zich verdiept in AI-technologie, door het LLaMA-taalmodel te ontwikkelen en een nieuw open-source AI-model aan te kondigen. Dit uitgebreide model bevat tekst-, audio-, visuele, bewegings-, thermische en dieptegegevens. Met deze vooruitgang wil Meta AI-agenten naar miljarden mensen brengen en generatieve AI-functies uitrollen over het hele assortiment platforms, waaronder WhatsApp, Messenger, Facebook en Instagram.

