Meta собирается представить стикеры, созданные искусственным интеллектом, в своем приложении Messenger, что станет первым шагом компании в области генеративных функций искусственного интеллекта для социальных приложений. Информация была обнародована во время общекорпоративного совещания, на котором присутствовал The Verge, и дала дальнейшее представление о продолжающемся расширении и развитии возможностей ИИ в Meta.

Ахмад Аль-Дахле, вице-президент Meta по ИИ, сообщил сотрудникам, что компания планирует использовать свою модель генерации изображений для того, чтобы пользователи могли создавать стикеры на основе текстовых подсказок. Внутреннее тестирование этой функции начнется до того, как она станет доступна широкой публике.

Аль-Дахле выразил волнение по поводу потенциала стикеров, создаваемых ИИ, заявив: " У наших пользователей может быть бесконечно больше возможностей для самовыражения, культурного представления и даже соответствия трендам". Он также подчеркнул, что стикеры - это только начало, компания работает над моделями ИИ, способными преобразовывать изображения различными способами, например, регулировать соотношение сторон или преобразовывать изображение в подобие картины.

Помимо генеративных функций ИИ в своих социальных приложениях, Meta углубляется в технологии ИИ, разрабатывая языковую модель LLaMA и анонсируя новую модель ИИ с открытым исходным кодом. Эта комплексная модель включает в себя текстовые, звуковые, визуальные, двигательные, тепловые и глубинные компоненты данных. С помощью этих достижений Meta стремится предоставить агентов ИИ миллиардам людей и развернуть функции генеративного ИИ на всех своих платформах, включая WhatsApp, Messenger, Facebook и Instagram.

По мере усиления гонки за разработку и интеграцию передовых технологий ИИ, платформы no-code, такие как AppMaster.io, получили распространение как эффективное средство повышения эффективности и масштабируемости разработки программного обеспечения. Инструменты проектирования без кода, предлагаемые AppMaster, позволяют пользователям быстро создавать визуально привлекательные и мощные приложения, не написав ни строчки кода. Поскольку инновации в области искусственного интеллекта и разработки приложений продолжают развиваться, такие платформы, как AppMaster и Meta, готовы открыть новую эру технологических достижений, ориентированных на удобство и простоту использования.