Meta ma zamiar wprowadzić naklejki generowane przez sztuczną inteligencję w swojej aplikacji Messenger, co oznacza pierwszy krok firmy w kierunku generatywnych funkcji sztucznej inteligencji w aplikacjach społecznościowych. Ujawnienie to nastąpiło podczas spotkania całej firmy, w którym uczestniczył The Verge, dając dalszy wgląd w trwającą ekspansję i rozwój możliwości sztucznej inteligencji Meta.

Ahmad Al-Dahle, wiceprezes Meta ds. sztucznej inteligencji, poinformował pracowników, że firma planuje wykorzystać swój model generowania obrazów, aby umożliwić użytkownikom tworzenie naklejek na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wewnętrzne testy tej funkcji rozpoczną się, zanim stanie się ona dostępna dla ogółu społeczeństwa.

Al-Dahle wyraził podekscytowanie potencjałem oferowanym przez naklejki generowane przez sztuczną inteligencję, stwierdzając: Nasi użytkownicy mogą mieć nieskończenie więcej opcji wyrażania siebie, reprezentacji kulturowych, a nawet trafności trendów. Podkreślił również, że naklejki to dopiero początek, a firma pracuje nad modelami sztucznej inteligencji zdolnymi do przekształcania obrazów na różne sposoby, takie jak dostosowywanie współczynników proporcji lub przekształcanie obrazu w wygląd przypominający obraz.

Oprócz funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w swoich aplikacjach społecznościowych, Meta zagłębia się w technologię sztucznej inteligencji, opracowując model językowy LLaMA i ogłaszając nowy model sztucznej inteligencji typu open source. Ten kompleksowy model obejmuje komponenty danych tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, ruchowych, termicznych i głębokościowych. Dzięki tym postępom, Meta ma na celu dostarczenie agentów AI miliardom ludzi i wprowadzenie generatywnych funkcji AI na swoim pakiecie platform, w tym WhatsApp, Messenger, Facebook i Instagram.

